Un renumit designer de la noi fost dus de urgență la spital. Medicii l-au trecut imediat pe perfuzii

Renumitul designer Stephan Pelger a fost la un pas de a ajunge pe masa de operație. La doar câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere a avut o puternică criză de bilă.





Stephan Pelger are o viaţă destul de tumultoasă, este mereu pe drumuri şi munceşte foarte mult. În acelaşi timp, nu ratează sub nicio formă când vine vorba despre o petrecere, potrivit cancan.ro

A crezut că le poate combina mult timp în ritmul acesta, însă, zilele trecute, Stephan Pelger a cedat.

"Am redus extrem de mult din petrecut. (...) Am avut o criză de bilă şi a venit cineva şi mi-a pus o perfuzie. E un cumul al muncii mele, mă trezesc pe la 6 dimineaţa, am foarte multe întâlniri, zbor o dată sau de două ori pe săptămână. Mănânc foarte prost. Sunt bine mersi! (...) Din fiecare greşeală ar fi bine să învăţăm ceva", a spus Stephan Pelger.

