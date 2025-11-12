Victor Ponta o acuză pe Oana Gheorghiu de populism și ipocrizie. „Tu, care gestionezi 1,5 miliarde de euro, vorbești de copii flămânzi?”

Fostul premier Victor Ponta o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu de populism și dublu standard, după ce aceasta a criticat pensiile speciale ale magistraților. Ponta afirmă că Gheorghiu gestionează un buget de 1,5 miliarde de euro și nu mai poate invoca retorica ONG-urilor.

Fostul prim-ministru Victor Ponta a lansat miercuri un atac dur la adresa Oanei Gheorghiu, vicepremier în Guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzând-o de ipocrizie și populism. Declarațiile au fost făcute după ce Gheorghiu afirmase public că pensiile speciale ale magistraților „iau bani de la gura copiilor flămânzi”.

„Totuși, un populism mai grețos decât să zici: Ah, dacă n-am da pensiile la magistrați, am avea bani pentru copiii bolnavi. Tu, care iei 5.000 de euro de la copii? Tu, care vezi că la prima ședință de Guvern vei sta în dreapta domnului Bolojan și vei aproba 1 miliard și jumătate de euro. Împarte la numărul de copii flămânzi și bolnavi, cum zice doamna viceprim-ministru, împarte 1 miliard și jumătate pe tancuri”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta a afirmat că, din momentul în care Oana Gheorghiu a intrat în Executiv, nu mai poate apela la discursul specific organizațiilor non-guvernamentale și trebuie să-și asume deciziile guvernamentale.

„Acum nu mai ești la ONG, ești în Guvern. Tu semnezi alături de premier și de ministrul Apărării să dați 1 miliard și jumătate. Tot tu semnezi să dai banii pentru mașina de la SPP, cabinetul tău și consilierii tăi. Ăia nu mai sunt de la copilașii bolnavi? Deplasările la Bruxelles, va pleca la Bruxelles, vor pleca, dar cum se duc, se întorc… Ăia nu-s bani de la copilașii bolnavi, când voi zburați la business și mergeți la o reuniune unde nu deschideți gura și oricum nu vă cunoaște nimeni”, a spus Ponta.

Fostul premier susține că întreaga atitudine a Oanei Gheorghiu este una de imagine, bazată pe mesaje emoționale, dar fără fundament real în politica guvernamentală.

Ponta a mai adăugat că discursul vicepremierului este perceput drept populist chiar și în rândul propriilor susținători: „Am văzut și câțiva de-ai lor care s-au prins că e prea de tot. E un gen de populism care e atât de evident, oricât ai fi de fanatic, dar și fanaticul ăla simte ceva.”

Vicepremierul Oana Gheorghiu, cunoscută pentru implicarea în proiecte umanitare și pentru activitatea sa în cadrul ONG-ului „Dăruiește Viață”, a declarat sâmbătă, într-o intervenție publică, că România nu își mai poate permite pensiile speciale ale magistraților.

„Eu le-aș transmite magistraților un mesaj – le-aș spune că îi înțeleg. Este foarte greu să renunți la un lucru care ți s-a dat. Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta și dintr-o dată să ți se spună că nu îl mai ai. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinși într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit și oamenii care sunt pragmatici și raționali ar trebui să înțeleagă asta. România nu își permite să mai plătească acești bani, nu își permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum, iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentințe, îi iau de undeva și îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”, a spus Oana Gheorghiu.

Declarațiile au generat reacții ample, atât în mediul juridic, cât și politic. Asociațiile magistraților au acuzat-o de atac la independența justiției, în timp ce o parte dintre susținătorii guvernului au considerat mesajul „corect moral, dar nepotrivit pentru o persoană aflată la vârful Executivului”.