O eroare extrem de gravă a fost descoperită într-un manual de istorie, potrivit eurodeputatului PSD Victor Negrescu.

Pe rețele sociale, eurodeputatul a postat o fotografie cu o pagină dintr-un manual de istorie pentru clasa a XI-a unde scrie că țara noastră „urmează să adere la Uniunea Europeană”.

„România nu este încă în Uniunea Europeană, conform manualelor de istorie după care învață copiii noștri. Am primit recent o imagine de la un elev de clasa a XI-a, profil real, cu extrasele din manual din care aflăm că România urmează să adere la UE precum și alte informații neactualizate despre UE.

Am comandat manualul, am constatat că este inclus încă în programa școlară 2020-2021 și am decis că solicit public Ministerului Educației să revizuiască rapid manualele aprobate pentru folosirea în învățământul preuniversitar. Propun cu această ocazie rectificarea rapidă a tuturor referințelor despre UE din manuale și introducerea unui curs opțional despre cetățenie care să includă în detaliu aspectele ce țin de drepturile, oportunitățile și obligațiile noastre în plan european”, se arată în mesajul postat de eurodeputatul PSD.

Victor Negrescu a descoperit o eroare gravă într-un manual de istorie. Este nevoie de educație despre UE

„Un document concret va ajunge în cel mai scurt timp la Ministerul Educației și mă angajez, ca împreună cu colegii mei din zona universitară și toți cei interesați, să începem să realizăm un suport de curs și un program de educație despre UE adaptat copiilor din ziua de astăzi”, scrie europarlamentarul Victor Negrescu pe Instagram”.

