Ludovic Orban promite o mai bună colaborare între mediul de afaceri şi Camera Deputaţilor. Declarațiile au fost făcute la finalul discuțiilor cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României.

Am avut o discuție legată de resursele financiare pe care România poate să le atragă din Uniunea Europeană”, a declarat fostul premier.

Şi continuă: „Am discutat despre formarea unui grup de lucru pentru îmbunătățirea parteneriatului public privat. Şi pentru îmbunătățirea exportului”. Ludovic Orban a mai spus că mediul de afaceri susține legea lobby-ului.

Tot în cadrul acestei întâlniri Ludovic Orban a ajuns la o înţelegere cu privire la o mai bună colaborare între mediul de afaceri şi Camera Deputaţilor.

„Am discutat despre realizarea unei colabări la nivelul Camerei Deputaților pentru îmbunățirea mediului de afaceri. Totodată şi participarea mediului de afaceri la discuțiile din comisiile parlamentare”, a declarat fostul premier Ludovic Orban.

Ludovic Orban a fost întrebat dacă mai candidează la funcţia de preşedinte PNL

Ludovic Orban nu este încă decis dacă va candida la funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal. În opinia sa, este greu de făcut campanie online cu organizaţiile din ţară.

„Când vom lua decizia să convoc. Sunt unii care nu au văzut declarațiile mele. E greu să faci conferințe de alegeri online. Vom lua decizia când avem datele și putem face o anticipare.

Cel mai probabil alegerile efective vor avea loc în septembrie.

Am preluat PNL într-un moment foarte greu, când avea 17% în sondaje, spune Ludovic Orba. Am câștigat alegerile la Parlamentul European, și referendumul pe Justiție, am câștigat alegrile prezidențiale.

La alegerile parlamentare, după alegeri am negociat formarea unor majorități și PNL deține poziția de premier unde are jumătate din miniștri.

Eu cunosc bine PNL și niciunui membru nu îi plac aceste ieșiri publice”, a mai spus Ludovic Orban la ieşirea de la întâlnirea cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României.