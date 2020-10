Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a participat astăzi la Bucharest FoodSummit, unde a făcut câteva anunțuri speciale și a vorbit despre mai multe programe de finanțare, dintre care unul special pentru fermieri. Este vorba de un program similar IMM Invest, care se va numi cel mai probabil Agro Invest și care ar putea să fie adoptat de Guvern în câteva săptămâni. Ministrul a răspuns astfel întrebărilor venite din partea unuia dintre cei mai mari fermieri din sudul țării, Alexandru Baciu, care deține un business integrat cunoscut.

„Vestea bună este că lucrăm și sper să intre în ședința următoare de Guvern sau în următoarele două săptămâni , la un program similar cu IMM Invest, dar dedicat sectorului agricol. Va fi doar pentru sectorul agricol – este vorba de garanții, de împrumuturi cu dobândă garantată 100% pentru o perioada mai lungă de timp. Mai sunt câteva discuții dacă subvenționăm dobânda 8 luni sau mai mult, ne gândim… Cred că o să fie o garanție de un miliard de lei, iar programul va fi derulat prin FNGCIMM și apoi prin sistemul financiar bancar”, a declarat Florin Cîțu la BucharestFoodSummit.

Programul se va chema, cel mai probabil Agro Invest și va fi pus în dezbatere publică. Ministrul i-a invitat pe fermierii prezenți la BFS să-l consulte și să facă sugestii pentru a-l îmbunătăți.

La eveniment au fost prezenți câțiva dintre cei mai mari integratori din România – Dimitrie Muscă, Alexandru Baciu, Nicușor Șerban, adevărate modele de busines de succes.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

BucharestFoodSummit.ro este cel mai mare și important eveniment internațional al toamnei din România în agribusines, producție alimentară, producție de băuturi, retail și HoReCa.

Ediția a III-a: 21 septembrie – 19 noiembrie 2020.

Printre participanții la conferință s-au mai numărat Gabriel Biriș, Partener Fondator, Casa de Avocatură Biriș-Goran, Nicolae Badea – președinte Computerland, Emil Dumitru, secretar de stat, MADR, Călin Muscă, antreprenor, PorkProd , Sorin Mihai Cîmpeanu – rector USAMV, Adrian Radulescu – președinte Asociația Fermierilor Români, Nicolae Istudor, Rector ASE București, Nicu Vasile, președinte LAPAR, Valentin Vladut, director general Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare (INMA), Jozsef Toth, antreprenor Juglans Dacic, Alexandru Ungurelu și Dinu Dinulescu – BucharestFoodSummit.