După un mandat de deputat în Parlamentul României, Robert Turcescu a revenit în presă, prima sa pasiune, la Evenimentul Zilei, prima sa apariție fiind în emisiunea moderată de jurnalistul Mirel Curea.

Printre altele, Mirel Curea, Dan Andronic și Robert Turcescu au discutat despre procesul de vaccinare, despre persoanele care se vaccinează peste rând. Dar și despre cazurile de restaurante care s-au deschis în mod ilegal și despre petrecerile ilegale din diferite cluburi din România. Cei trei jurnaliști au dezbătut și momentul tensionat de la Antena 3 al cărei protagonistă a fost Diana Șoșoacă, senator AUR la emisiunea ContrapunctEVZ.

Emisiunea ContrapunctEVZ se difuzează pe canalul de Youtube Evenimentul Zilei.

Robert Turcescu a revenit la Evenimentul Zilei

Robert Turcescu a revenit în echipa Evenimentului Zilei. De acum încolo, el va coordona proiectul EVZ TV, alături de Mirel Curea.

Voi coordona producțiile video ale Evz. Am chef de lucru, nu m-am ferit niciodată de provocări profesionale, așa ca… am treabă multă! Amenajăm studioul, schimbăm concepte, inventăm formate…

EVZ e cel mai important brand media al României, eu zic ca in scurta vreme se vor vedea schimbări semnificative in abordarea formatelor video de pe această platformă, dar mai multe nu vreau să spun acum. Revin și cu o emisiune de autor, desigur, dar sunt și în căutarea unor oameni tineri care vor să facă video-jurnalism.

Dacă au chef de muncă, să mă caute, am niște propuneri interesante pentru ei. De reținut însă că am alergie la proști și la leneși! În rest, ce să zic, mă bucur că sunt din nou în echipa EVZ, într-un fel sau altul am colaborat cu “Bulina roșie” vreme de vreo 20 de ani și a fost bine, așa că sunt foarte încrezător că va fi bine și acum. Nu mor caii când vor câinii!”, a spus acesta în exclusivitate pentru evz.ro.

