Viața fără sfârșit. Cum visează Putin să devină nemuritor

Vladimir Putin a fost surprins vorbind despre nemurire în timp ce discuta cu Xi Jinping, dar fascinația sa pentru viața lungă nu este un lucru nou. Scena părea desprinsă din filmele cu James Bond, scrie theguardian.com.

Doi autocrati în vârstă, însoțiți de aliatul lor mai tânăr, se plimbau pe o rampă acoperită cu covor roșu înaintea unui parade militar din Beijing, când un microfon deschis a surprins o întrebare care părea să le treacă prin minte: cât de mult ar putea continua – și, între rânduri, dacă știința le-ar putea permite să conducă pentru totdeauna?

Cu progresele tehnologice, Putin i-a spus lui Xi, prin translator, că „organele umane pot fi transplantate constant, până la punctul în care oamenii pot deveni mai tineri, poate chiar nemuritori”. Xi Jinping a răspuns: „Până la sfârșitul acestui secol, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani.”

În apropiere, Kim Jong-un, cu trei decenii mai tânăr decât cei doi lideri în vârstă de 72 de ani, părea să asculte cu un zâmbet.

Acest moment surprins la Beijing a stârnit zvonuri despre „durata de valabilitate” a liderilor și, inevitabil, discuții despre cât de departe vor merge pentru a opri ceasul timpului.

Pentru moment, nu există semne că vreunul dintre cei trei lideri intenționează să-și slăbească controlul asupra puterii. Fiecare pare hotărât să conducă cât timp corpul său permite, iar niciunul nu a prezentat un plan clar de succesiune, mai scrie publicația britanică.

Prin modificările constituționale promovate în 2020, Putin ar putea rămâne la putere până în 2036, când va împlini 83 de ani, depășind chiar mandatul lui Joseph Stalin.

Xi, prin epurarea aliaților și rivalilor, a eliminat tradiția partidului comunist de a pregăti succesorii. În Coreea de Nord, succesiunea a fost determinată tradițional doar de moarte.

Căutarea longevității de către lideri nu este nimic nou. Conducătorii au căutat dintotdeauna modalități de a-și prelungi viața și puterea.

Primul împărat al Chinei, Qin Shi Huang (259–210 î.Hr.), a trimis expediții la miticul Munte Penglai în căutarea elixirului vieții veșnice – deși băuturile cu mercur pe care le consuma ar fi grăbit de fapt moartea sa.

Alexandru cel Mare, potrivit legendelor, a cutreierat „Ținutul Întunericului”, o pădure mitică mereu întunecată, în căutarea apei vieții.

Multe secole mai târziu, Silvio Berlusconi a abordat aceeași problemă cu flamboyanță – transplanturi de păr, chirurgie estetică și tratamente cu sânge – pentru a părea invincibil pe scena politică.

În aceeași perioadă, Nursultan Nazarbayev, președintele autocratic al Kazahstanului, a ordonat unui institut din Astana să studieze „rejuvenarea organismului”, genomul uman și medicina bazată pe gene.

„În ceea ce privește medicina viitorului, oamenii de vârsta mea speră cu adevărat ca toate acestea să se întâmple cât mai curând posibil”, a spus Nazarbayev cercetătorilor kazahi în 2010.

Berlusconi a murit în cele din urmă la 86 de ani, după o infecție pulmonară obișnuită; Nazarbayev a fost îndepărtat după tulburările din Kazahstan în 2022, familia sa fiind îndepărtată de la putere; el are acum 85 de ani.

Putin, care îi cunoștea bine pe ambii, pare să meargă mai departe – urmărind cea mai ambițioasă și cel mai bine finanțată cale către longevitate și știința prelungirii vieții.

Liderul rus a fost mult timp obsedat de sănătate: se spune că se bazează pe echipa sa de medici și recurge la medicina alternativă pentru a-și menține vitalitatea. Dar cei care îl studiază spun că nu este doar vorba de a rămâne sănătos, ci de prelungirea vieții în sine.

„În conversația sa cu Xi, Putin a vorbit despre un subiect care îl interesează cu adevărat”, a declarat Mikhail Rubin, jurnalist rus, coautor al unei biografii despre președinte. „Este important de înțeles că, chiar și la momentul acestei discuții, aproape sigur exista o întreagă echipă de medici în apropiere”, a adăugat el.

Potrivit lui Rubin, există puține indicii că Putin are nevoie de îngrijiri medicale constante; pare sănătos pentru vârsta sa, dar călătorește în mod obișnuit cu un mare anturaj de medici din diverse specializări. „Asta sugerează că președintele rus este preocupat de sănătatea și longevitatea sa”, a spus Rubin.

„Cred că Putin visează să conducă mulți ani de acum înainte și pune mari speranțe în progresul medicinei moderne”, a adăugat el. Putin nu a ascuns fascinația sa pentru prelungirea vieții și miercuri nu a ezitat să-și repete reflecțiile private despre longevitate într-o conferință de presă.

„Mijloacele și metodele moderne de îmbunătățire a sănătății, chiar și diferite intervenții chirurgicale care implică înlocuirea organelor, permit umanității să spere că … speranța de viață va crește semnificativ”, a declarat Putin reporterilor din Beijing.

Mikhail Kovalchuk, prieten de familie și considerat adesea ca fiind omul de știință preferat al lui Putin, conduce cercetările Rusiei privind nemurirea.

Potrivit publicației independente Meduza, Kovalchuk a înființat mai multe institute cu milioane de dolari din fonduri de stat pentru a investi în noi tehnologii, inclusiv imprimarea de organe cu celule cultivate în laborator pentru a crea organe de înlocuire.

Fiica cea mare a lui Putin, Maria Vorontsova, endocrinolog, a primit și ea finanțări guvernamentale pentru a studia prelungirea sănătății și longevității umane, fiind implicată într-un program de cercetare genetică legat de Kovalchuk.

Căutarea vieții veșnice de către elitele rusești a pătruns deja în cultura pop. Este premisa unui roman satiric din 2024, scris de Ivan Filippov, „Mouse”, care spune povestea unui rozător infectat care evadează dintr-un institut științific unde cercetătorii dezvoltă un medicament pentru prelungirea vieții lui Putin.

„Sincer, nu am fost atât de surprins de comentariile lui Putin surprinse de microfon. Pentru că povestea mea s-a născut din realitate. Și cu Putin, e evident: este practic obsedat de ideea de a trăi pentru totdeauna, sau cel puțin mai mult decât îi permite soarta. În cartea mea, această obsesie se termină prost pentru toată lumea”, a spus Filippov pentru The Guardian.