Acțiunea de imunizare de urgență a efectivelor de oi și capre din județele Constanța și Tulcea debutează duminică dimineață, 25 octombrie. Data de start a fost devansată cu o zi față de programarea inițială, ca urmare a sosirii anticipate a dozelor necesare, conform Mediafax.

Reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au confirmat sâmbătă că ultimele loturi de ser din stocurile strategice ale Uniunii Europene au intrat deja în posesia autorităților române.

Aducerea dozelor într-un timp record a fost realizată cu sprijinul direct al Guvernului României, care a aprobat preluarea vaccinurilor într-o ședință specială. Deși livrarea ultimei tranșe era estimată pentru ziua de duminică, sosirea devansată a permis structurilor sanitar-veterinare să declanșeze imediat procedurile de teren, eliminând orice timp de așteptare.

Conducerea instituției subliniază importanța fiecărui moment câștigat în lupta pentru protejarea efectivelor de rumegătoare mici și pentru redresarea sectorului zootehnic.

„Mesajul nostru către toți crescătorii este unul de responsabilitate și urgență. Începem campania cu o zi înainte de termenul stabilit, deoarece atât ANSVSA, cât și Guvernul României și Comisia Europeană au colaborat extrem de eficient pentru a aduce dozele aici mult mai repede. Fiecare oră câștigată contează, pentru că înseamnă mai multe efective protejate și un pas mai aproape de redeschiderea exporturilor de animale vii în țări terțe”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Oficialul a dat asigurări că echipele de specialiști vor fi prezente în permanență în mijlocul fermierilor pentru a le oferi asistența tehnică și logistică necesară în această perioadă dificilă.

„Suntem în teren alături de voi, împreună cu specialiștii Autorității, mobilizați în prima linie pentru a vă proteja munca și a salva fermele românești, oferind sprijinul concret și rapid de care este nevoie în acest moment critic”, a transmis președintele ANSVSA.

Președintele Autorității, Alexandru Bociu, se va afla duminică în județul Constanța pentru a monitoriza personal debutul acțiunii de vaccinare, fiind însoțit de un grup de experți din cadrul instituției.

Ulterior, deplasarea va continua în județul Tulcea, unde vor fi coordonate direct măsurile logistice și veterinare aferente campaniei. Devansarea calendarului de intervenție a fost posibilă exclusiv datorită recepționării dozelor de vaccin înainte de graficul stabilit inițial.