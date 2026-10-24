Augustin Zegrean explică ce poate face Parlamentul după decizia CCR privind Ordonanța SAFE

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a criticat încă din luna mai decizia Guvernului demis și interimar condus de Ilie Bolojan de a include pe ordinea de zi o Ordonanță de Urgență privind programul SAFE și proiecte din PNRR. CCR s-a pronunțat, constatând existența conflictului, iar Zegran arată ce urmează să facă Parlamentul.

La începutul lunii mai, imediat după ce Guvernul Bolojan a emis Ordonanța de Urgență, Augustin Zegrean a declarat că un guvern interimar nu poate adopta sau modifica ordonanțe de urgență și că atribuțiile acestuia sunt limitate la administrarea curentă.

Curtea Constituțională a României a constatat acum existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în cazul Ordonanței SAFE. Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a explicat cum poate fi clarificată situația juridică a actului normativ și ce se poate întâmpla dacă Parlamentul nu intervine.

Decizia CCR privind Ordonanța SAFE

Curtea Constituțională a României a decis, joi, 22 octombrie 2026, să admită sesizarea formulată de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, în legătură cu adoptarea Ordonanței de urgență nr. 38/2026, care vizează Programul SAFE.

Sesizarea a vizat exercitarea atribuțiilor de legiferare de către Guvernul condus de Ilie Bolojan după adoptarea moțiunii de cenzură din 5 mai 2026, prin care Executivul a fost demis.

Potrivit argumentelor prezentate de CCR, un Guvern demis nu mai poate exercita atribuțiile de legiferare în aceleași condiții ca un Executiv învestit de Parlament. După încetarea mandatului politic, acesta trebuie să asigure administrarea treburilor publice până la instalarea unui nou Guvern, în limitele prevăzute de Constituție. S-a confirmat astfel ce spunea Augustin Zegrean în urmă cu 5 luni.

Curtea a apreciat că adoptarea ordonanței în aceste condiții a depășit cadrul constituțional aplicabil unui Guvern demis și a generat un conflict între cele două autorități ale statului.

Decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi și este definitivă și general obligatorie. Hotărârea vizează conflictul constituțional dintre Guvern și Parlament, iar efectele concrete asupra reglementărilor SAFE trebuie analizate în raport cu soluția Curții și cu procedura legislativă ulterioară.

Ce spune Augustin Zegrean despre decizia CCR

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat că Parlamentul poate clarifica situația juridică prin legea de aprobare a ordonanței.

Acesta a arătat, într-o intervenție la tv, că legiuitorul trebuie să stabilească ce se întâmplă cu efectele juridice deja produse de o ordonanță atunci când aceasta este respinsă integral sau parțial.

„Prin legea de aprobare, se poate rezolva problema”, a explicat Augustin Zegrean.

Potrivit fostului judecător constituțional, procedura legislativă poate oferi cadrul necesar pentru clarificarea efectelor măsurilor adoptate în baza ordonanței. Parlamentul trebuie să stabilească în mod explicit ce se întâmplă cu actele și situațiile juridice deja produse, astfel încât să fie evitate noi dispute privind aplicarea legii.

Zegrean a subliniat că procedura parlamentară nu este încheiată și că dezbaterea din Camera Deputaților poate avea un rol important în lămurirea situației.

Ce se întâmplă dacă Parlamentul nu clarifică situația

Augustin Zegrean a avertizat că, în lipsa unei soluții legislative, problema ar putea reveni în fața Curții Constituționale.

„Dacă nu-și dorește Parlamentul, rămâne din nou la Curte și va avea o decizie definitivă pe problema aceasta”, a declarat fostul președinte al CCR.

Acesta a explicat că legea adoptată de Parlament poate fi, la rândul ei, contestată la Curtea Constituțională, ceea ce ar putea deschide o nouă etapă de analiză juridică.

Prin urmare, evoluția dosarului depinde atât de modul în care Parlamentul va reglementa efectele Ordonanței SAFE, cât și de eventualele sesizări ulterioare adresate CCR.

Ce înseamnă decizia CCR pentru Programul SAFE

Programul SAFE este asociat măsurilor europene de sprijinire a investițiilor în domeniul apărării.

În România, cadrul normativ referitor la acest program a ajuns în centrul unei dispute instituționale privind limitele atribuțiilor unui Guvern demis și rolul Parlamentului în procesul legislativ.

Decizia CCR readuce în atenție principiul potrivit căruia fiecare autoritate publică, deci și Guvernul, trebuie să își exercite atribuțiile în limitele stabilite de Constituție.