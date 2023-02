Vedetele care au refuzat provocarea „Survivor”. Reprezentanții ProTV au încercat să îi convingă cu sume mari de bani

Mai multe vedete au fost contactate pentru a participa la sezonul „Survivor România” 2023. Una dintre persoanele publice care au refuzat să participe la competiția din Jungla Dominicană a fost Dorian Popa. Reprezentanții ProTV i-au oferit artistului suma de 15.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Irina Rimes și Vlad Nartea au spus și ei nu provocării. Cei doi nu ar fi fost convinși din cauza ofertei financiare prea mici.

Alex Velea și Antonia ar fi primit sume considerabile de bani dacă ar fi acceptat să participe la „Survivor”. Cuplul nu a fost dispus să renunțe la proiectele muzicale pe care le au în acest moment. Artistul a propus mai multe nume din echipa Golden Boy, dar reprezentanții show-ului nu au luat pe nimeni în calcul, în afară de Zannidache.

De ce nu a aceeptat Bianca Drăgușanu provocarea „Survivor”

Bianca Drăgușanu a fost și ea contactată de ProTV, dar fosta soție a lui Victor Slav a spus că nu poate renunța unul dintre alimentele ei preferate. Vedeta a mărturisit că ea nu poate să stea nici măcar o zi fără să consume cafea și de cinci ani băutura este nelipsită din viața ei. Fanii emisiunii au ratat ocazia de a o vedea pe aceasta fără machiaj sau haine extravagante.

„Îmi cere corpul, pentru că am tensiunea mică uneori și se reglează din cafea. Simt eu că e un aliment la care nu aș putea renunța.Tocmai acesta este motivul pentru care nu am acceptat să plec în emisiuni gen «Survivor» sau alte emisiuni de tip reality show în care nu puteam avea acces la cafea. Recunosc că poate a creat un fel de dependență, dar nu o consider așa, aș putea să renunț la ea dacă mi-aș pune asta în minte, dar o consider un aliment de bază”, a spus vedeta.

Roxana Ionescu a refuzat oferta ProTV

Roxana Ionescu este o altă vedetă care nu a vrut să participe la „Survivor”. Ea nu își dorește să revină cât de curând pe micile ecrane chiar dacă a fost contactată de mai multe televiziuni în ultima perioadă. „Mama Natură” s-a gândit mai mult timp la oferta celor de la ProTV, dar a decis să refuze în cele din urmă pentru că se teme că s-ar putea accidenta. Roxana a suferit un accident la schi, în Austria, în urmă cu un an, și a nu a vrut ca problema ei să se agraveze.

„Da, este adevărat am avut o ofertă de la cei de la Survivor! Am cântărit cu atenție lucrurile și am ales însă să nu particip. Cu exact un an în urmă, în ianuarie 2021, am avut un accident la schi și genunchiul meu încă nu s-a refăcut complet. Iar emisiunea asta e genul de producție care îți solicită organismul până peste cap, ca să zic așa!”, a declarat Roxana Ionescu.

Mihai Trăistariu nu a vrut să facă parte din emisiunea „Survivor”

Mihai Trăistariu s-a aflat și el pe lista posibililor concurenți pentru competiția din Dominicană. Artistul a spus că a fost contactat pentru a participa atât la emisiunea „Survivor”, cât și la „Asia Express”. Cântărețul a refuzat ambele propuneri. Trăistariu și-a dat seama că astfel de emisiuni nu sunt potrivite pentru el. Vedeta a participat în trecut la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

„Eu am mai refuzat formate asemănătoare pentru că mi-am dat seama că nu prea sunt făcut pentru efort fizic. Am fugit de ele, am ales alte formate cu cântat, dar cu probe mi se pare greu. La amândouă m-au sunat și am zis că nu mai vreau. Indiferent de sumă, mi se pare greu și am zis că nu”, a declarat el într-un interviu.

Elena Gheorghe și Anca Serea sunt dependente de familie

Mulți dintre fanii Elenei Gheorghe și-ar fi dorit să o vadă pe cântăreață în Jungla Dominicană, dar aceasta a refuzat propunerea pentru că nu poate să stea atât de mult timp departe de familia sa. Artista a spus că a primit mai multe invitații pentru a participa, dar le-a refuzat pe toate. „Nu mă văd acolo, pentru că aș lipsi foarte mult de acasă. Ae fi o experiență, dar deocamdată am zis nu”, a spus Elena Gheorghe.

Și Anca Serea a primit o ofertă din partea reprezentanților ProTV. Soția lui Adi Sînă a fost dorită și în emisiunea „Asia Express”, dar a refuzat toate propunerile. Vedeta a explicat că familia ei este destul de numeroasă și că nu poate să stea departe de ei atât de mult timp, potrivit Cancan.