Cândva vedetă, azi trăiește din ajutor social. Dramă incredibilă pentru un om de bază al ProTV

Mircea Solcanu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori din România, dar ajuns să trăiască dintr-o pensie de handicap extrem de mică. El a rămas fără auz din cauza tumorii de pe creier și viața lui s-a schimbat radical.

Fostul prezentator a rămas fără auz din cauza tumorii de pe creier la scurt timp după ce a plecat din televiziune. El primește din partea statului o pensie de handicap de 760 de lei, o sumă mult prea mică pentru a avea un trai decent. Acesta s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a întors în orașul său natal.

„M-am reîntors la Constanța care e orașul meu natal, mi-am lăsat părul lung, l-am mai tăiat de curând. Însă oamenii cred că îmi recunosc ochii și vocea, deși nu îmi mai doresc. Singurul lucru care contează este că atunci când oamenii mă recunosc, zâmbesc, iar asta îmi este suficient. Trăiesc într-un oraș și o țară cu tristețea în ADN. Iar faptul că ei zâmbesc când mă văd e mica mea victorie din ziua respectivă”, a spus Mircea Solcanu.

Mircea Solcanu a recunoscut că s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și că tumoarea de pe creier i-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Acum, el mai aude doar cu urechea stângă.

„Slavă Domnului, binișor. Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului. Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă”, a spus Solcanu.

Mircea Solcanu a rămas și fără mașină

Mai mult, Primăria Constanța i-a ridicat mașina și nu a reușit să o recupereze nici în ziua de azi. „Nu m-am reinventat. Poate doar m-am transformat, duc lipsa mașinii pe care mi-a luat-o Primăria Constanța și nu vrea să mi-o mai returneze. Poate se sesizează Poliția, cine știe?!?!? Oricum nu o mai foloseam dar poate o vindeam să îmi plătesc niște facturi”, a spus Mircea Solcanu.

Cu toate că a trecut prin aceste greutăți, Mircea Solcanu a declarat că nu are regrete și că se bucură de viață așa cum este ea.

„Niciunul. Dacă aș avea regrete, e ca și cum i-aș spune Domnului că a greșit, iar de acest gând mă feresc cel mai mult pentru că nu vreau să aduc vreo impietate Arhitectului și Creatorului vieții mele”, a spus Solcanu pentru Ciao.