Câștigătorul ”Survivor România” a ajuns la capătul puterilor: ”Sunt varză. Nu mai știu cine sunt. M-au plictisit toți”

Zanni și-a pus sufletul pe tavă într-un vlog pe canalul său de Youtube. Câștigătorul Survivor România a făcut dezvăluiri șocante alături de prietenul său, Sebi Chitoșcă. Artistul a mărturisit că trece prin cele mai îngrozitoare momente din viața sa, iar o perioadă bună de timp a refuzat să iasă din casă.

Alex Velea l-ar fi adus în pragul depresiei

Zanni și-a dorit să își țină fanii la curent și să le povestească că viața lui a luat o întorsătură dureroasă, dar că încearcă să își revină cât de repede poate.

„Intrasem într-o ceață. Într-o umbră. Mă pierdusem. Intru în momente din astea de mă pierd total. Sunt varză. Nu mai știu cine sunt, ce vreau. Am avut o discuție cu mine în Uber.

Nu e deloc rău să fii capabil să-ți dai singur răspunsuri. Nu sunt singurul care trece prin momente din astea. Sunt convins că poate vă regășiți în momentele mele. M-au plictisit toți. Cu trendurile lor. Toți ratații”, a povestit Zannidache pe vlogul postat pe Youtube.

Internauții au ajuns la concluzia că motivul pentru care Zanni a ajuns să sufere de depresie este chiar omul care l-a ridicat, Alex Velea. Artistul nu a mai vorbit de o perioadă bună de timp despre iubitul Antoniei, iar cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare.

„Mă duc dracului rău de tot”, a zis Zanni înainte să intre în casa lui Sebi Chitoșcă.

Doliu în viața artistului

Zannidache a mărturisit că cel mai bun prieten, care era ca un frate pentru el, a decedat la vârsta de 22 de ani după ce s-a aruncat de pe un bloc.

„Nu era fratele meu de sânge, dar era că fratele meu. Împărțeam totul, ne certam, am dus copilăria împreună, dar cumva separați. A sărit de la etajul 6. Eu cu băiatul ăsta nu m-am înțeles prea bine. Eu l-am iubit mult pe el și m-am gândit foarte mult la el în competiție. Nu i-am mai răspuns la mesaj, pentru că băiatul ăsta trăia într-o altă lume.

Mi-a recunoscut că eu pentru el am fost o inspirație, că mă iubește, că o să fie mereu lângă mine. Noi am fost într-o competiție toată viața. Mă gândesc că poate nu s-ar fi ajuns aici, poate dacă eram acasă și aș fi văzut mesajul. Nu regret că am fost aspru cu cei din jurul meu. Nu putea nimeni să îl ajute pe Mon””, a povestit Zanni pe YouTube.