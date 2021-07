Maria Gheorghiu vede două nume când vine vorba despre finala concursului sportiv ce s-a desfăşurat în Republica Dominicană, însă unul dintre ele i s-a arătat mai puternic.

Se arată Zanni?

Potrivit declarațiilor sale, Marius Crăciun, sau Zanni, aşa cum îl ştie toată lumea, va pleca acasă cu trofeul Survivor România, dar şi cu premiul în valoare de 50.000 de euro.

În ediția de joi seară, Zanni a primit imunitate alături de Andrei Dascălu, iar în urma probelor, Elena, Zanni și Maria au intrat la vot. Publicul a votat joi seara, iar Elena este cea care a părăsit competiția Survivor România, cu doar două zile înainte de marea Finală!

Cum vede finala Cătălin Moroșanu, după ce a părăsit competiția

Cătălin Moroşanu a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Zanni, la Survivor România. Sportivul a părăsit competiţia din cauza unor probleme de sănătate şi spune că a avut parte de trei luni foarte grele în Republica Dominicană.

„Sunt momente și momente. Am stat și am suferit trei luni și jumătate acolo, am îmbătrânit trei ani de nervi, nu pot spune că totul a fost bine. Eu nu voi nega niciodată că Zanni este un băiat foarte inteligent, a dat pe traseu totul, până să plec era, cred, cel mai bun. Dar nu pot să accept comportamentul lui, caracterul lui, ceea ce face, cum vorbește, cum provoacă.

Am fost provocat de multe ori de el și m-am prefăcut că nu am auzit anumite cuvinte, m-am făcut că nu văd anumite lucruri. M-am abținut de multe ori și mi-a fost foarte greu să fac acest lucru.

Eu înțeleg că eram la Survivor România și este un concurs foarte greu, dar trebuie să îți păstrezi umanitatea, ca să nu ajungi în viața reală și să regreți că ai spus anumite cuvinte sau ai făcut anumite lucruri. Trebuie să respecți omul așa cum este el.

În ceea ce o privește pe Elena, este favorită și este un pericol. Zanni i-a furat mâncarea Elenei de vreo două ori, s-a întâmplat că a treia oară să fure altă persoană și Elena să izbucnească la adresa lui. Zanni a început războiul atunci.

Elena este o fată cu bun simț, bine educată. Are un singur defect, are nevoie de atenție, de cineva cu care să vorbească, suferă când este singură. Nu are răutate și își dorește să câștige acest concurs. Fetele din Survivor România sunt eroine din punctul meu de vedere, pentru că este greu să reziști fără condițiile de acasă, fără igienă, au tot felul de probleme hormonale…”, a declarat Cătălin Moroşanu pentru Viva.ro.