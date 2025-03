Marine Le Pen, susținută de Orban și Salvini: Un film prost pe care-l vedem şi în alte ţări, ca România

Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă dreapta Liga, un susținător de seamă al Marinei Le Pen, a criticat ferm condamnarea acesteia în cazul asistenților parlamentari, caracterizând-o drept „un film prost pe care-l vedem și în alte țări, precum România”.

Potrivit liderului italian, aceasta reprezintă o încercare de a înlătura lideri politici cu viziuni conservatoare din viața politică europeană.

„Cei care se tem de judecata alegătorilor găsesc adesea alinare în judecata tribunalelor”, a adăugat Salvini, subliniind că procesul împotriva Marinei Le Pen este mai degrabă un atac asupra voinței electoratului francez, decât o chestiune de justiție corectă.

Salvini a mai spus că verdictul dat împotriva Marinei Le Pen este „o declarație de război a Bruxelles-ului”, referindu-se la presiunile politice exercitate de liderii Uniunii Europene, în special de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Franței, Emmanuel Macron.

Premierul ungar Viktor Orban a adus un omagiu Marinei Le Pen imediat după condamnarea acesteia, afirmându-și public sprijinul pentru lidera extremei drepte franceze. La scurt timp după verdict, Orban a postat un mesaj pe rețeaua socială X, scriind „Eu sunt Marine!” în semn de solidaritate față de fosta candidată la președinția Franței.

Premierul ungar, cunoscut pentru pozițiile sale suveraniste și critice față de Uniunea Europeană, a condamnat de mai multe ori atacurile judiciare împotriva liderilor politici cu viziuni similare și a subliniat că aceste acțiuni nu sunt doar o încercare de a submina carierele politice, dar și de a dăuna voinței alegătorilor.

Orban consideră aceste proceduri legale ca fiind o formă de persecuție politică și un atac asupra democrației, criticând vehement implicarea instituțiilor europene în astfel de cazuri.

Liderul Partidului Libertății din Olanda, Geert Wilders, a fost, de asemenea, profund afectat de condamnarea „incredibil de dură” a Marinei Le Pen și a transmis un mesaj clar de susținere.

Wilders a declarat pe X că este „șocat” de decizia instanței franceze și a subliniat că o sprijină necondiționat pe Le Pen în fața acestui verdict. „O susțin și cred în ea 100%”, a scris Wilders, adăugând că este convins că Le Pen va câștiga apelul împotriva acestei decizii și că va deveni președinta Franței într-un viitor apropiat. Wilders a menționat că acest verdict nu este doar un atac împotriva Marinei Le Pen, scrie afp.

I am shocked by the incredible tough verdict against @MLP_officiel. I support and believe in her for the full 100% and I trust she will win the appeal and become President of France.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 31, 2025