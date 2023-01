America Express vs. Survivor. Concurentul de pe „Drumul Aurului” apropiat de una dintre concurentele de pe Pro TV

Este vorba despre Pufeh, un creator de conținut din Cluj-Napoca, în vârstă de 28 de ani, care a pornit pe „Drumul Aurului” și Carmen Grebenișan, de la Survivor. Aceasta a fost și ea concurentă la Asia Express, alături de Alina Ceușan. Cu toții lucrează împreună și sunt prieteni foarte buni.

Pufeh lucrează alături de Carmen Grebenișan

„Eu sunt asistentul lui Carmen Grebenișan și al Alinei Ceușan” a spus Pufeh în emisiunea de pe Antena 1. În show, acesta face echipă alături de cântăreața Bruja.

„Pentru noi, participarea la America Express înseamnă depășirea limitelor noastre. Ieșirea din zona de confort și atingerea unui nou nivel de performanță. Superior celui cu care ne-am obișnuit până acum pe partea mentală, fizică mai ales și emoțională. Pe de altă parte, dorința de a cunoaște noi culturi, tradiții si obiceiuri, oameni și poveștile de viață ale acestora ne-a împins să acceptăm provocarea America Express”, a declarat Pufeh.

De ce a ales Carmen Grebenișan să vină la Survivor

În același timp, prietena lui, Carmen Grebenișan face parte din show-ul de pe Pro TV, Survivor România. Aceasta a dezvăluit că a acceptat provocarea Survivor pentru a-și demonstra ei că poate să-și depășească limitele.

„Am renunțat la nunta cu fluturi albaștri, cel puțin pentru anul ăsta, și am acceptat provocarea asta pe care o aveam în gând de mult timp… și acum am zis DA categoric. Este o experiență destul de personală, toată intrarea asta în Survivor și vreau să mă bucur maximum de ea. Sper doar să mă bucur de ea.

Mi-am dat seama că în viața asta tot ce am făcut este pentru a-mi demonstra mie că nu sunt doar acolo. Pot merge mereu înainte, într-un ritm mult mai alert decât restul și că pot să-mi depășesc capacitățile și tot confortul ăsta pe care eu singură mi-l dau”, a spus influencerița, potrivit Cancan.