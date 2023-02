Dorian Popa va ajunge din nou pe masa de operație: „M-a văzut domnul doctor și mi-a zis că este nasol“

Dorian Popa a suferit în ultimele luni mai multe intervenții chirurgicale pentru a arăta mai bine. Acum, Vloggerul va ajunge din nou pe masa de operație. De data aceasta nu este vorba despre intervenții estetice, ci de o problemă serioasă care necesită o lungă perioadă de recuperare.

A avut ghinion

Totul a început după ce Dorian Popa a alunecat și a căzut pe gheață. Deși a simțit pe moment că șocul a fost unul puternic, a sperat că va scăpa doar cu vânătăile. A avut însă dureri puternice și a mers imediat la medic.

„Niște probleme mai serioase decât mă așteptam eu! Am sperat să fie doar o banală căzătură pe gheață, deși șocul pe care l-am simțit, și din felul în care am simțit că mi-a sărit genunchiul din poziție, m-au convins că nu tocmai așa. Am sperat, pentru că așa este omul, speră până în ultimul moment. Însă domnul doctor a fost un dulce, și și-a făcut timp de mine după cele șapte operații, pentru că i-am spus că nu pot să mai aștept”, a spus Dorian Popa, la Antena Stars.

Trebuie să se opereze

Diagnosticul nu a fost cel la care spera vloggerul. Dorian Popa s-a ales cu ligamentele rupte și cu o leziune serioasă la menisc. Operația este acum singura soluție. Recuperarea va fi una de durată, dar Dorian Popa știe la ce să se aștepte după ce în trecut a avut probleme și la celălalt genunchi.

„M-a consultat la ora 17.00, am fost repede, mi-a făcut un RMN, iar seara la ora 22.00 m-a văzut din nou domnul doctor și mi-a zis că este nasol. Pe 8 martie sunt programat la operație. S-au rupt trei dintre cele patru ligamente și s-a spart un menisc. Nu mă sperie că am avut probleme și la genunchiul stâng acum patru ani ”, a mai spus Dorian Popa.