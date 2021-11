FOTO/ Elena Gheorghe a moștenit atât vocea, cât și frumusețea de la mama ei. Cum reușește Mărioara Man Gheorghe să nu-și arate adevărata vârstă

Pe lângă ritualul ei de frumusețe pe care și-l face singură acasă, Mărioara Man Gheorghe frecventează și clinicile de înfrumusețare unde își face tratamente faciale. Într-una dintre zilele în care avea programare la medicul estetician au întâlnit-o și fotoreporterii EVZ.

Fără straiele tradiționale românești, pe care obișnuiește să le poarte la mai toate evenimentele la care participă, mama Elenei Gheorghe putea trece cu ușurință drept sora mai mare a artistei. Cântăreața de muzică populară mărturisește că a avut mereu grijă de imaginea ei mai ales că, pe lângă cariera artistică, Mărioara este educatoare, dar și soție de preot care în fiecare duminică își însoțește soțul la biserică. Dat fiind faptul că se machiază foarte des, mama Elenei Gheorghe mărturisește că acum are nevoie de mai multe tratamente de hidratare ale tenului. „Dumnezeu și mama mea au fost îngăduitori cu mine și m-au lăsat pe Pământ cu o genă foarte bună, însă recunosc că datorită fetelor mele, am început, de câțiva ani, un ritual de înfrumusețare. Produse pentru ten am început să folosesc destul de târziu, la sfatul fetelor, nu din tinerețe. Dimineața folosesc loțiune tonică, vitamina C și o cremă cu SPF, o dată pe săptămână folosesc un gomaj, iar apoi aplic o mască de hidratare cu colagen”, ne-a povestit Mărioara Gheorghe.

Nu are operații estetice

Deși alte colege de breaslă au apelat la serviciile medicului estetician pentru a-și remodela trăsăturile cu ajutorul bisturiului, mama Elenei Gheorghe nu este adepta operațiilor estetice, cel puțin nu în momentul de față. Cântăreața apelează doar la tratamente non-invazive care doar îi corectează anumite imperfecțiuni. „Periodic apelez la Dr. Daniel Diveică unde-mi fac un tratament pentru față care are efect rapid, vizibil chiar după tratament. Îl aleg pentru că acționează delicat asupra pielii, exfoliază eficient celulele deteriorare și livrează o infuzie de săruri, pentru a trata o gamă largă de probleme ale pielii cum ar fi tenul deshidratat fără luminozitate, exces de sebum, rozacee, ten cu pete pigmentare, ten matur cu riduri. Este foarte relaxant. Îl fac o dată pe lună, așa cum este recomandat”, ne-a mai spus artista.

În ziua în care a fost fotografiată în fața clinicii de înfrumusețare, Mărioara mergea să încerce un nou tratament facial. „Zilele trecute am fost pentru a încerca un nou tratament, nou pentru mine- mezoterapie. Mi-am inserat în față, cu ajutorul unui dispozitiv cu ac subțire, substanțe hrănitoare cum ar fi vitamine, minerale, antioxidanți, acid hialuronic care ajută la hidratarea tenului. Nu e dureros, iar rezultatele sunt fantastice”, a mai declarat Mărioara Gheorghe pentru EVZ.