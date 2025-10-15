Ungaria critică politica energetică a UE. Ministrul de Externe al Ungariei, vizită la Moscova în plină reuniune NATO

Ungaria ar fi grav afectată în cazul unei ruperi de sursele de energie rusești, a afirmat miercuri ministrul ungar de externe, aflat într-o vizită oficială la Moscova. Oficialul a subliniat că Budapesta nu va ceda presiunilor externe în privința politicilor sale energetice, potrivit Reuters.

„Nu am fost niciodată dezamăgiţi (de Rusia). Livrările au sosit întotdeauna... Contractele au fost întotdeauna respectate. Şi întrebarea mea este doar de ce ar trebui să întrerupem această relaţie”, a spus Peter Szijjarto.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, s-a aflat la Moscova pentru a participa la forumul Russian Energy Week (Săptămâna Energiei Rusești), în timp ce la Bruxelles miniștrii apărării din NATO discutau despre sprijinul militar acordat Ucrainei — o coincidență care evidențiază diferențele majore dintre Budapesta și ceilalți membri ai alianței în relația cu Rusia.

Ungaria a continuat să depindă de importurile de energie din Rusia încă de la începutul războiului din Ucraina, fapt care a atras critici dure din partea partenerilor europeni și euroatlantici. Aflat la Moscova, Szijjarto a reafirmat că deciziile privind aprovizionarea energetică vor fi dictate exclusiv de interesul național al Ungariei.

Agenţia Interfax a relatat că Rusia a livrat deja Ungariei circa 3,6 milioane de tone de petrol în cursul acestui an, urmând ca volumul exporturilor către Budapesta să ajungă, în 2025, la o cantitate cuprinsă între 5 şi 5,5 milioane de tone – echivalentul a aproximativ 100.000 de barili pe zi. Ministrul Peter Szijjarto a adăugat că Ungaria îşi propune să păstreze acelaşi nivel al importurilor şi în 2026.

Planurile Comisiei Europene de a opri treptat, până în 2027, importurile de gaz rusesc și gaz natural lichefiat din UE au fost ferm respinse de Ungaria, care își menține poziția distinctă față de Bruxelles în ceea ce privește relațiile energetice cu Moscova. Guvernul de la Budapesta are în vigoare un contract semnat în 2021, valabil 15 ani, prin care cumpără anual 4,5 miliarde de metri cubi de gaz din Rusia. În plus, anul trecut, livrările de la Gazprom au crescut până la aproximativ 7,5 miliarde de metri cubi, prin conducta Turkstream.

Pe lângă gaz, Ungaria primește cea mai mare parte a țițeiului tot din Rusia, prin oleoductul Drujba, ce traversează Belarus și Ucraina înainte de a ajunge în Ungaria și Slovacia. În același timp, compania croată JANAF asigură transportul de petrol către rafinăriile grupului energetic MOL.

„Bruxellesul vrea să renunţăm la una dintre cele două conducte, în contextul diversificării”, a spus ministrul Peter Szijjarto. „Cum poţi considera că un singur gazoduct este mai sigur decât două? Este o nebunie”, a adăugat el.

Luna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat intenția de a solicita Ungariei să oprească achizițiile de petrol din Rusia, în cadrul demersurilor sale de a convinge statele membre NATO să reducă dependența energetică de Moscova, pe fondul conflictului din Ucraina.

Premierul Viktor Orban a reacționat afirmând că „renunţarea la energia rusă ar fi un dezastru pentru economia Ungariei”.