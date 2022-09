Un șofer din București prins sub influența a 7 substanțe interzise. Cum a ajuns la această “performanță”

Au reușit să-l oprească pe o străduță lăturalnică și l-au testat, Prima data a fost alcool testul unde rezultatul a fost zero. Însă când i-au făcut drug-testul până și polițiștii s-au crucit când au văzut rezultatul. Bărbatul a ieșit pozitiv la 7 dintre cele 8 substanțe interzise care sunt marcate pe test, practic doar amfetamină îi era străină șoferului împricinat. Fenomenul legat de șoferii drogați a devenit din ce în ce mai îngrijorător.

Substanțele psihoactive, o problemă tot mai mare

Spre exemplu în luna iunie peste 70 de dosare penale au fost deschise pentru șoferii care au condus sub influența substanțelor interzise, în comparație cu 60 de dosare pentru șoferii băuți. Trendul celor care conduc drogați este în creștere, atrag atenția polițiștii. În ultimii doi ani numărul celor care se urcă la volan sub influența substanțelor psihoactive a crescut aproape de două ori.

Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei a explicat pentru o emisiune televizată că: “au fost constatate 1.166 de infracțiuni de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive. Dintre acestea, 966 de infracțiuni au fost constatate de către brigada rutieră, 199 de către secțiile de poliție, una de către serviciul de poliție pentru Centrul Vechi. Ce pot să vă spun, că la acest moment, constatările făcute de colegii mei cu ocazia acțiunii lor de depistare în trafic a persoanelor consumatoare, am ajuns să constatăm că persoanele depistate sub influența drogurilor au depășit persoanele care au fost depistate cu consumul de alcool”.