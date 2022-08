Judecătoria Iași a decis schimbarea încadrării juridice în cazul Adinei Ghervase, femeia care a comis accidentul în urma căruia patru angajaţi ai societăţii Citadin au murit

Pe lângă schimbarea încadrării juridice, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a stabilit prelungirea mandatului de arestare a Adinei Iuliana Ghervase, găsită vinovată pe data de 18 iunie 2022 pentru uciderea celor patru angajați ai societății ieșene, conform News.ro.

Judecătoria Iaşi schimbă încadrarea juridică în dosarul Adinei Ghervase

Dosarul va fi instrumentat de acum de Parchetul de pe lângă Tribunalul din Iaşi, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „omor calificat, cu intenţie indirectă”, asta pentru că inculpata avea o concentraţie de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat în momentul producerii accidentului.

Tragedia s-a petrecut în jurul orei 01:00, când femeia, care conducea un autoturism Alfa Romeo, a pierdut controlul volanului, după ce a ieșit dintr-o curbă, lovind o casă după care a fost proiectată direct în grupul de opt muncitori care lucrau la asfaltarea drumului. Patru dintre aceștia au murit pe loc, iar alți patru au fost răniți, fiind prinși sub mașină. Unul dintre cei decedați era soțul cântăreței de muzică populară Biatrice Duca.

„De astăzi viața mea nu va mai fi la fel… Am avut cel mai iubitor soț care ar fi putut exista vreodată, poate nici nu am meritat toată iubirea și devotamentul pe care ni le-a oferit mie și fiicei noastre. Azi, cu sufletul sfâșiat de durere, amândouă îi promitem că vom merge înainte și vom ajunge acolo unde știm că și-ar fi dorit să ne vadă. Noi am fost rațiunea lui de a trăi, acum el va fi cel pentru care noi vom merge înainte, înfruntându-ne durerea și dorul. Nu te vom uita niciodată și știm că ne vei veghea mereu de acolo de sus! Te vom iubi mereu!”, a scris cântăreața Biatrice Duca pe Facebook.

Adina Ghervase a omorât patru oameni

Șoferița beată a pierdut controlul volanului imediat ce a ieșit din curbă, spun martorii. Mașină a lovit zidul unei case iar apoi a ricoșat în grupul de muncitori aflați la câteva zeci de metri distanță. Mașina s-a oprit în autoutilitara acestora.

Supraviețuitorii și martorii spun că femeia mirosea puternic a alcool, iar testul fiolei a confirmat acest lucru. De asemenea, aceștia povestesc că șoferița ar fi făcut drift-uri într-o parcare din municipiul Iași cu puțin timp înainte de producerea accidentului. Un martor relata că, în timp ce circula cu o viteză de 80 km/h, șoferița, care se afla sub influența alcoolului, a trecut glonț pe lângă el, impactul cu autoutilitara fiind deosebit de puternic.