Șeful Poliției Capitalei a vorbit de numărul crescut al șoferilor agresivi. Bărbat depistat sub influența a trei droguri

În plus, chestorul a precizat că accentul trebuie pus pe faptul că societatea se află într-o continuă schimbare, iar tinerii sunt cei mai dornici pentru a încerca lucruri noi. Astfel, ei sunt mai predispuși să consume substanțe chiar dacă nu sunt benefice pentru sănătatea lor.

Poliția Română luptă împotriva consumului de droguri

Lupta împotriva drogurilor este una continuă și este dusă pe mai multe fronturi. De la începutul anului, Poliția Capitalei a deschis 412 dosare penale pentru șoferi depistați sub influența drogurilor și 491 dosare pentru șoferi aflați sub influența alcoolului. De asemenea, 590 de șoferi au fost depistați sub influența drogurilor, iar 630 sub influența alcoolului, în 2021.

Mai mult decât atât, șoferii care se aflau sub influența substanțelor psihoactive au fost implicați în două accidente rutiere, anul trecut. În ceea ce privește anul acesta, șoferii au fost implicați în șase astfel de evenimente.

Sancțiunile din prezent pentru cei care consumă droguri și conduc

Șeful Poliției Capitalei a mai precizat că Poliția Română analizează permanent situația operativă, analizează toate evenimentele care se produc. Așadar, în urma acestor analize, propune modificări legislative. Ultimele modificări ale cadrului normativ au adus începând cu anul acesta, o nouă sancțiune ce presupune incriminarea comportamentul agresiv în trafic.

În urma acestor modificări, începând cu luna februarie și până în prezent, polițiștii Brigăzii Rutiere București au aplicat 260 de sancțiuni contravenționale pentru acest comportament agresiv al șoferilor. În plus, ca măsură complementară, le-au reținut și permisele de conducere.

Mai mult decât atât, Berechet a oferit și un exemplu în acest sens. Este cazul unei femei în vârstă de 38 de ani, care a condus un autovehicul pe o stradă din Sectorul 1, având un comportament agresiv. Ea a folosit în mod repetat semnalele luminoase pentru a obliga șoferul din fața sa să elibereze banda de circulație. În acest context, polițiștii au aplicat o sancțiune în valoare de 1.450 de lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pentru o perioadă de 30 zile.

Șofer depistat sub influența a trei droguri

Chestorul a vorbit și despre cel mai ciudat caz pe care l-a întâlnit în cariera sa. Este vorba despre un șofer care a fost depistat sub influența a trei substanțe psihoactive diferite. Bărbatul a fost depistat pe nouă septembrie, în jurul orei 22.15. În vârstă de 29 ani, șoferul a condus un autovehicul pe o stradă din Sectorul 5, sub influența substanțelor psihoactive.

În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, s-a stabilit faptul că a consumat cocaină, amfetamină și ketamină. În acest context, conducătorul autovehiculului a fost condusă la sediul I.N.M.L., în vederea recoltării de mostre biologice. Ulterior, a fost întocmit un dosar de cercetare penală. „În acest caz este clar faptul că, dacă nu era oprit la timp de colegii mei, șoferul putea provoca o adevărată tragedie”, a mărturisit Berechet.

Câți polițiști au fost angajați în ultimii ani în București

În ultimii trei ani, Poliția Capitalei a beneficiat de încadrarea a peste 1.000 de polițiști. Totuși, un accent deosebit trebuie pus și pe dotarea polițiștilor. Chestorul s-a referit mai ales la schimbarea pistoalelor Carpați, cu unele de nouă generație, respectiv Beretta. Poliția Capitalei vrea schimbarea parcului auto al instituției, precum și achiziționarea de echipamente de protecție, de la veste antiglonț până la maiouri anti-înjunghiere și antiglonț.

„Dacă este să ne referim la infracționalitatea, de orice fel, din București, doresc să accentuez că aceasta este ținută sub control, prin toate activitățile pe care le desfășurăm și nu cred că greșesc dacă afirm că Bucureștiul este una dintre cele mai sigure capitale europene”, a concluzionat Bogdan Berechet într-un interviu pentru Adevărul.