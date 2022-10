Un oficial BNR susține că România nu s-a confruntat niciodată cu atât de multe crize: „Nici nu mai știm să le numărăm”

„Astăzi sunt vremuri speciale sub foarte multe aspecte. Niciodată nu s-au mai adunat atâtea crize laolaltă câte sunt acum. Că nici nu mai știm să le numărăm. Dar oricum, cele mai grave și cele mai importante sunt criza energetică și dezordinea prețurilor, care sunt legate. Iar o bancă centrală, cum este și Banca Națională a României, se plasează în acest triunghi alegându-și foarte bine și după lege atribuțiile”, a spus Adrian Vasilescu, la cea de-a XV-a ediție a conferinței internaționale „Perspectives in Banking and Financial Law”.

Oficialul BNR a menționat că a luat ca bază atunci când și-a pregătit discursul trei elemente importante. Este vorba de: legi înțelepte, instituții puternice și echipe performante în aceste instituții. În plus, Vasilescu a precizat că Banca Națională a României, BNR, precum orice bancă centrală din lume, „nu are șefi”. Așadar, singurul conducător al unei bănci centrale, în această perioadă, în orice parte a lumii, este legea.

În același timp, consultantul de strategii a ținut să sublinieze că membrii Consiliul de conducere al BNR nu fac nimic fără să consulte legea înainte. În acest context, Vasilescu a precizat că „legea este o instituție foarte interesantă în România pentru că are o istorie interesantă. Chiar o istorie tumultoasă”.

Care este importanța Facultății de Drept

În timpul discursului său, oficialul BNR a subliniat importanța existenței unei Facultăți de Drept, precum cea din cadrul ASE, în care este studiat dreptul afacerilor. În acest context, Vasilescu a spus că studierea dreptului afacerilor este un lucru important deoarece în urmă cu 30 de ani, când a început să formeze afaceri în țara noastră, foarte mulți judecători importanți nu cunoșteau informații despre problemele afacerilor. Acest lucru se întâmpla în ciuda faptului că Facultatea de Drept a avut întotdeauna „o aplecare spre economie”.

„Dar ce făceam? În anul I economie politică capitalistă, în anul II economie politică socialistă, în anul III contabilitate, în anul IV drept financiar și cu asta cam se termina. Foarte puțin. Așa că, repet, e foarte bine că există o asemenea facultate”, a declarat Adrian Vasilescu, informează Agerpres.