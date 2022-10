Românii ar putea plăti rate mai mari la bănci. BNR a majorat dobânda cheie la 6,25%

UPDATE: Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 % pe an, de la 5,50%, începând cu data de 6 octombrie 2022, conform unui comunicat de presă.

De asemenea, s-a mai hotărât majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,25 la sută pe an, de la 6,50 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25 la sută, de la 4,50 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022, păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Comunicatul BNR arată că rata anuală a inflației a ajuns la 15,32 la sută în august, marginal peste nivelul prognozat, după ce în luna iulie a scăzut la 14,96 la sută, de la 15,05 la sută în iunie. Creșterea a fost antrenată aproape în totalitate de continuarea scumpirii alimentelor, inclusiv a categoriei LFO, contrabalansată totuși în mare parte de scăderea prețului combustibililor (pe fondul compensării prețului carburanților și al descreșterii cotației petrolului), precum și de efectele de bază asociate evoluției prețurilor la energie.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României se întrunește într-o nouă ședință pe probleme de politică monetară. Aceasta este penultima din anul în curs, ultima fiind programată pe data de 8 noiembrie, când va fi aprobat și Raportul asupra inflaţiei. În cadrul şedinţelor de politică monetară din acest an, conducerea BNR a decis majorarea dobânzii cheie.

Ultima astfel de decizie a fost adoptată, de Consiliul de Administraţie al BNR, în ședința din 5 august. La acel moment a fost stabilită o rată a dobânzii de politică monetară de 5,5% pe an, în creștere de la 4,75% pe an. Decizia a intrat în vigoare în 8 august 2022, iar efectele s-au văzut în creșterea ratelor pentru creditele românilor.

Într-o astfel de situație, finalul anului ne-ar putea găsi cu o dobândă de referință de aproape 7%, în condițiile în care la începutul lui 2022 se situa la 2,5%. Acest indicator a cunoscut modificări succesive, crescând de la lună la lună.

În iulie 2022, BNR a majorat dobânda-cheie de la 3,75% până la 4,75%. Anterior, în luna mai, dobânda de politică monetară a ajuns la nivelul de 3,75% pe an, de la 3,00%. În aprilie, Banca Naţională a majorat rata dobânzii de politică monetară la 3% pe an, de la 2,5%.

Ce așteptări au analiștii economici de la BNR

Analiștii susțin că dobânda-cheie din România este sub cele din alte state central și est europene, precum Polonia, Ungaria sau Cehia. O majorare a dobânzii-cheie, de către BNR va afecta costurile pentru credite bancare. Iar acest lucru se va reflecta în economia reală.

„Mă aştept ca dobânda-cheie să fie mărită la 6%, cu 0,5 puncte procentuale, mai ales din cauza inflaţiei record de peste 15%. În contextul actual, costul creditării în condiţiile în care dobânzile la creditele în lei au ajuns deja la 9% şi la cele în euro au trecut de 3%, antreprenorii se aşteaptă mai departe la o creştere a costului finanţării care va influenţa foarte mult economia reală”, a spus Claudiu Vrînceanu, analist economic, conformAntena 3.

Conform sursei citate, un alt analist economic, Adrian Bența, a precizat că este de așteptat ca BNR să crească dobânda cheie cu mai puțin de un procent. El a estimat o majorare de 0,75%.

„Mă aştept ca BNR să crească rata dobânzii cu mai puţin de un procent, probabil 0,75%, din cauza faptului că în ultimele luni au mai fost două creşteri deja ale dobânzii de intervenţie de referinţă a Băncii Naţionale, iar pe de altă parte au încercat să se mai tempereze creşterile inflaţioniste din ultima perioadă”, a spus Adrian Benţa.