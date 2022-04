România, pe lista neagră a UE: Cea mai mare dobândă la împrumuturi, cea mai mare inflație și cel mai mare deficit bugetar

Împrumuturile României pe o perioadă de 10 ani sunt remunerate cu o dobândă de 6,20% la final de martie 2022, în timp ce ale Bulgariei sunt taxate cu doar 1,09%, arată datele Băncii Centrale Europene. În ultimul an de zile, dobânda la titlurile de stat a crescut în România de 2,09 ori în timp ce în Bulgaria costurile la rate sunt de șase ori mai mici.

România conduce topul statelor de pe lista neagră a UE, potrivit unei analize realizate de Antena3:

– cea mai mare dobândă din UE pentru împrumuturi (6,20%)

– cea mai mare inflație din UE (10,2%)

– cel mai mare deficit bugetar din UE (5,86%)

– cel mai mare deficit de cont curent (72 miliarde de euro – ultimele trei luni din 2021)

Dobânda la care se împrumută România vs. alte state

– România: 6,20%

– Ungaria: 5,92%

– Polonia: 4,83%

– Bulgaria: 1,09%

– Germania: 0,28%

– Lituania: 0,16%

Datoria externă a ţării

– decembrie 2021: 134,61 miliarde euro

– martie: 135,14 miliarde de euro

Dobânzi mai mari decât ale tuturor statelor europene la un loc

În altă ordine de idei, dobânzile pe care Guvernul condus de Florin Cîțu le plătește pentru împrumuturile pe care le angajează sunt mai mari decât cele însumate ale altor 22 de state europene.

Analistul economic Radu Soviani a prezentat, anul trecut, o situație privind costurile cu împrumuturile la care s-a împrumutat guvernul în luna aprilie.

„Datele Băncii Centrale Europene sunt fără echivoc. Costurile de împrumut ale României sunt în aprilie 2021, de 2,84% pe an, mai mari decât costurile de împrumut însumate ale 22 de state din Uniune.

Costurile însumate ale celor 19 state din Zona Euro, sunt, în aprilie 2021, de 2,23% pe an, 8 state împrumutându-se la dobânzi negative.

Adăugând din statele non-Euro Bulgaria (care se împrumută la 0,14% pe an – de 20 de ori mai ieftin decât România), Danemarca (dobândă zero) și Suedia (dobândă 0,37%), rezultă că România se împrumută la prețuri mai mari decât dobânzile însumate ale 22 de state din Uniunea Europeană (2,84% România vs. 2,74% însumat cele 22 de state din UE).

Mai scump decât noi nu se împrumută nimeni”, a explicat analistul Radu Soviani.

Conform materialului publicat de specialistul economic, în perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020, în timpul guvernului Orban, România a împrumutat 18 miliarde de euro. Suma este mai mare decât împrumuturile făcute de statul român în perioada 1990 – 2008, când acestea s-au ridicat la 17,2 miliarde de euro.