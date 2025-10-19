Un nou cod galben de îngheţuri. Când se încălzeşte

Republica Moldova. După câteva zile de vreme generoasă, cu puţine ploi, vin din nou îngheţurile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de îngheț pentru întreag teritoriu dintre Nistru şi Prut. Avertizarea este valabilă pentru perioada 20-21 octombrie.

Potrivit meteorologilor, în nopțile și diminețile de luni și marți, se vor înregistra înghețuri izolate în aer și la suprafața solului.

Astfel, în zonele de depresiune, temperaturile minime vor coborî până la –2°C în noaptea de luni spre marți, iar pe 21 octombrie, valorile termice pot ajunge și la –3°C.

Acesta este al treilea val de îngheţuri din luna curentă.

Fenomenul ar putea afecta în special culturile agricole sensibile la temperaturi scăzute. Motiv pentru care agricultorii sunt îndemnați să ia măsuri de protecție. În special pentru legumele rămase în câmp deschis.

Specialiștii precizează că, deși înghețurile nu vor fi puternice, impactul asupra legumelor, viței-de-vie sau altor culturi aflate încă pe câmp poate fi semnificativ. Asta mai ales dacă temperaturile scăzute se mențin pe o durată mai lungă în timpul nopții.

Schimbarea bruscă a vremii a început în data de 25 septembrie, când temperaturile au scăzut considerabil. Dacă pe 24 septembrie maximele ajungeau până la +25 de grade Celsius, a doua zi valorile termice s-au redus la +14...+18 grade, semn al pătrunderii unui front rece peste țară.

La sfârşit de weekend valorile termice au început semnificativ față de cele înregistrate în ultimele zile, după cum au informat meteorologii.

Pe timp de zi, Maximele termice vor oscila între7 şi 13 grade. Iar pe timp de noapte între 2 şi 5 grade. În mai multe zone, pe timp de noapte, maximele vor coborî sub zero grade.

SHS recomandă fermierilor să ia măsuri preventive acolo unde este posibil. Acoperirea plantelor sensibile, recoltarea timpurie a legumelor aflate la maturitate și protejarea viței-de-vie tinere.

După două zile de frig vremea se va încălzi simţitor. Se vor înregistra temperaturi neobişnuite pentru sfârşit de brumar.

Pentru zilele de 23 şi 24 octombrie maximele termice se vor ridica până la 16-17 grade pe timp de zi. Iar vineri, 25 octombrie de vom bucura de vreme însorită şi caldă, cu temperaturi de 21 de grade pe timp de zi.

Apoi revin ploile şi vremea se va răci uşor.