Un mister total. De ce a părăsit brusc Crin Antonescu politica? Un vechi liberal are un răspuns

„Trebuie să te naști liberal, mentalitatea în care ai fost crescut să corespundă mentalității liberale”, crede unul dintre liderii partidului istoric reînființat după Revoluție. Radu Boroianu a făcut o analiză lucidă a crizei actuale din PNL.

„Numărul liberalilor adevărați e de 10-15 la sută. Au fost infiltrări și la noi”

„Mi-aduc aminte că am ținut un discurs care nu a făcut plăcere la un congres PNL, eram vicepreședinte. Numărul liberalilor adevărați e de 10-15 la sută, restul sunt veniți fie din tradiții false din familie, fie din ideea: poate datorită unora din personalitățile de la vârf vom ajunge mai repede la putere și să ne punem bine cu centrul. Va trebui să explicăm că numai valoarea te poate promova.

Chestia asta a produs rumori neplăcute. Nu am căutat să îmi fac prieteni prin pozițiile mele, nu am făcut o politică partizană. Au fost infiltrări și la noi. Noi românii nu am fost niciodată mari maeștri în arhitectură instituțională, nu vorbesc numai de instituțiile informative. Una din hibele noastre e această lipsă a construcției instituționale. Problema e dacă în conducerea de azi a PNL sunt metode cu adevărat liberale, adaptate cunoașterii profunde a realităților țării”, a explicat fostul parlamentar.

„Esența liberală nu a murit, dar trebuie refăcută de la zero”

Ici colea mai sunt pâlpâiri liberale. Sunt destul de întristat de ce întâmplă azi cu PNL. Hărmălaia asta e nu numai păguboasă, dar nu are legătura cu liberalismul, nici felul în care se guvernează. Dacă nu se întoarce către baza liberală, PNL nu se va reforma niciodată, PNL e partidul făptuitorilor, care știu ce vor și cum să vrea, știu cum să construiască. Sunt oameni pe ici pe colo, mi-a plăcut primarul Oradei (n.r. – Ilie Bolojan)”.

„Crin Antonescu a făcut un pact multiplu cu diavolul”

Chestionat în legătură cu povestea bizară a retragerii inopinate a lui Crin Antonescu din prima linie a politicii, Radu Boroianu, care l-a cunoscut destul de bine pe acesta, a precizat: „Numai Crin Antonescu știe (n.r. – de ce s-a retras). E un om cu talentul discursului parlamentar. Nu a vrut să înțeleagă sfaturile pe care unii dintre noi i le dăduserăm în ceea ce privește construcția din spatele PNL. Prin vioiciunea lui spirituală manifestă îmi dădea mult mai multă încredere.

Mi se părea o fractură atât de gravă cu el încât mi-am pus întrebări ce l-o fi mânat în luptă. Dacă e un început al dezastrului (n.r. – în PNL) ăla e, a fost aplaudat. Să mă ierte Crin Antonescu, cred că a făcut un pact multiplu cu diavolul. Îl apreciam pentru anumite calități care îl puteau eterniza ca un mare lider parlamentar”, a conchis invitatul lui Mirel Curea.

