Orban sau Cîţu? Ilie Bolojan, om cu multă influenţă în PNL, i-a analizat pe ambii candidaţi, dar a evitat să spună pe cine va susţine. Totuşi, preşedintele PNL Bihor şi totodată preşedintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan (PNL) i-a lăudat pe cei doi candidaţi.

Orban sau Cîţu?

„Eu am avut discuții cu cei doi candidați, Florin Cîțu și Ludovic Orban. Am luat o decizie în PNL Bihor să nu ne poziționăm. Dacă aș fi participat la o lansare lângă un candidat mi-aș fi desconsiderat colegii. Eu sunt și președinte de filială.

Vom lua o decizie după jumătatea lunii iulie. Cred că este important, în afară de persoana care candidează, care este programul și echipa care garantează că acel program are continuitate.

Oricum o să discutăm serios. Nu-i nici un fel de grabă. Suntem în situația în care avem doi colegi care candidează și fiecare are avantajele lui. Suntem la guvernare.

Nu estimez că o să fie altă candidatură. Trebuie simplificată structura de decizie. Din moment ce candidează premierul și președintele Camera Deputaților sunt pozițiile pe care PNL le gestionează.

Ce crede Bolojan despre Orban şi Cîţu

Orban are o experiență mai mare pentru că e activ politic, are o experiență destul de mare în Parlament, a fost viceprimar și vede lucrurile în ansamblu. Are o capacitate de negociere.

Domnul Cîțu are alte avantaje și e finanțist. E nevoie totuși de oameni cu ajutorul cărora să facem reglajele necesare. În perioada următoare poate demonstra.

Cred că domnul Cîțu a făcut bine că și-a anunțat acum candidatura. Azi nu aș exprima un vot în condițiile actuale”, a spus Ilie Bolojan, la postul Digi24.

(n.r. – a fost întrebat de ce nu a candidat până acum pentru o funcție în București) Nu am venit la București pentru că în termeni reali nu a fost pusă problema unei candidaturi din partea mea. Eu cred că e bine să candidezi unde cunoști locul respectiv. Soluțiile pot fi similare, dar trebuie să cunoști locul.

Apoi obligațiile de familie. Trebuie să discutăm deschis: nu există o soluție magică pentru a rezolva o problemă în Capitală. Una e să rezovi problema termoficării în Oradea cu câteva zeci de mii de apartamente, alta e la București, cu sute de mii de oameni

Cine pierde la Congresul PNL va ieşi din prim-plan

Pentru a putea da rezultate într-o funcție de management, ai nevoie de autoritate. În momentul în care autoritatea îți este știrbită, chiar dacă ai vrea să exerciți acea funcție cu randament maxim, nu mai poți.

Când o funcție depinde de partid și partidul din care faci parte nu îți dă votul de încredere, autoritatea îți este serios afectată. Dacă nici ai tăi nu te susțin, e greu să îți exerciți autoritatea asupra altora”, a precizat Ilie Bolojan la Digi24.

Congresul PNL va fi organizat la 25 septembrie, dată la care va fi ales preşedintele formaţiunii. Între 1 iulie şi 10 august vor avea loc conferinţele judeţene de alegeri. La acea vreme vor fi alese conducerile judeţene ale PNL.

După alegerile din teritoriu, până pe 25 septembrie este prevăzută o perioadă de 45 de zile. Conform statului, în acest interval se derulează campania internă pentru Congres.

Theodor Stolojan va conduce comisia care se va ocupa de organizarea Congresului PNL. „În cadrul congresului partidului din data de 17 iunie 2017, Ludovic Orban este ales Președinte al PNL, obținând 78% din voturile celor peste 4500 de delegați, în competiția cu Cristian Bușoi”, conform pnl.ro.