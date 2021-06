Primarul municipiului Cluj-Napoca, liberalul Emil Boc, a recunoscut că are un motiv egoist pentru care îl susține pe premierul Florin Cîțu la șefia Partidului Național Liberal și anume faptul că vrea ca fetele sale să rămână să trăiască în România.

„Pot să vă spun că am un motiv particular şi egoist. N-o să vă gândiţi la care şi o să spuneţi metroul, cum spun cei de la PSD. (…) Deci, nu pentru acel motiv îl susţin pe domnul Cîţu, ca să fiu foarte bine înţeles. Pentru un motiv particular, egoist, care ţine de familia mea, de fetele mele. Eu vreau ca ele să trăiască în România”, s-a exprimat Emil Boc în cadrul unei conferințe de presă.

Unde vrea Boc să-și trăiască fetele sale viitorul

Primarul municipiului Cluj-Napoca a subliniat că dorește ca fetele sale să trăiască, inclusiv pe viitor, în România și să nu se deplaseze în statele străine. Afirmațiile edilului au venit pe fondul noilor schimbări care au loc în PNL, inclusiv pe fondul reformelor pe care liberalii le promit în ceea ce privește deplasarea tinerilor români în străinătate.

La momentul actual, patru milioane de români trăiesc în afara țării noastre, însă PNL poate să ofere condiții mai bune pentru aceștia astfel încât emigranții să se reîntoarcă în țara natală.

„Se apropie de sfârşitul ciclului universitar şi îmi doresc ca viitorul lor să fie aici, în ţara asta. Ori, ştim că sunt patru milioane de români în afara României. Cum îi aducem pe cei care au plecat de acasă? Cum îi împiedecăm pe cei care astăzi stau cu un picior să treacă graniţa, pentru a munci în UE? Asta nu se poate face decât printr-o politică liberală. Nu se poate face decât printr-o orientare care să pună accent pe producere de prosperitate, de bogăţii, ca să ai după aceea ce să împarţi, să aduci calitatea vieţii, să aduci locuri de muncă, să aduci sănătate, educaţie mai bună. Cine poate face acest lucru? Partidul care este astăzi la guvernare cel mai important”, s-a exprimat liberalul Emil Boc.

Boc susține că Florin Cîțu este omul potrivit pentru șefia PNL

Florin Cîțu este susținut la șefia PNL, potrivit ultimelor informații apărute în spațiul public, de marea majoritate a primarilor ardeleni. „În special, da. Majoritatea (primarilor care mă susțin – n.r.) sunt de acolo”, s-a exprimat premierul. Printre demnitarii în cauză se numără și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care consideră că Florin Cîțu poate să aducă noi schimbări semnificative în partid.

„Care este omul din acel partid care poate da o direcţie şi partidului, şi ţării în această direcţie? Am spus-o cu sinceritate nu de acum, nu de ieri: este actualul premier al României, care are viziune, capacitate, înţelege lucrurile, este un liberal autentic, pur sânge, pentru care, repet, producerea de prosperitate pentru toţi românii este regula şi care poate, prin politicile pe care le susţine, să ne dea acea Românie liberală, capabilă să aibă prosperitate acasă, pentru toţi”, a mai afirmat edilul din Cluj-Napoca la o conferință de presă de vineri, 4 iunie.

Reamintim că Florin Cîțu i-a pregătit deja un post lui Emil Boc. Primarul municipiului Cluj-Napoca ar putea să ocupe funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, potrivit declaraților premierului Florin Cîțu.