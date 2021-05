Lupta din interiorul Partidului Național Liberal trece la un alt nivel. Premierul Florin Cîțu îl înfruntă pe președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pentru șefia PNL. Primarul Clujului, Emil Boc, îl susține pe Florin Cîțu la șefia partidului. Echipa premierului mizează pe un nou suflu în formațiunea politică în cauză. În schimb, susținătorii lui Ludovic Orban susțin ideea continuității în partid.

„Și PNL, și România are nevoie de o schimbare. PNL are nevoie de o conducere nouă, europeană. România se schimbă, trebuie și PNL să se schimbe. România a ieșit cu fruntea sus din pandemie ca a aplicat principii liberale.

Cîțu promite un PNL mai puternic

Liberalismul trebuie aplicat ca să asigurăm acești 8 ani de zile de guvernare. PNL este partidul care conduce astăzi, dar poate mai mult. Are resurse umane, are oameni care doresc reformă, oameni care să fie mândri de fiecare moment că sunt liberali.

Cel mai important lucru e ca PNL să poată să implementeze reformele de care tot vorbește. Și ca să putem face acest lucru, trebuie să fim la guvernare opt ani de zile. Eu pot să pregătesc terenul pentru următorii opt ani de zile, dar avem nevoie de un partid puternic”, a spus Florin Cîțu.

„Vom vedea situația când o să depunem moțiune. Au fost multe filiale lângă mine care îl susțineau pe domnul Orban. Dar pentru că nu exista un contracandidat. Acum există. Nu mai trebuie să demonstrez, această guvernare este una de succes. Nu o spun doar eu, o spun și cifrele Comisiei Europene”, a mai transmis liberalul.

„PNL va ieși mai puternic din această competiție. Eu zic că se poate mai bine, mereu se poate mai bine. Dacă vreau să preiau această responsabilitate, arată că vreau să meargă mai bine. De fiecare dată se poatre asta, iar eu sunt omul care să ducă partidul în următoarea etapă”, a mai adăugat premierul.

Mesaj subtil de la Cîțu pentru Orban

Florin Cîțu a subliniat că nu este neapărat nemulțumit de Ludovic Orban și de parcursul PNL sub conducerea acestuia.

„Eu zic că întotdeauna se poate mai bine. Faptul că vreau această responsabilitate înseamnă că vreau să meargă mai bine. Au mers bine, (…) dar eu zic că sunt omul care poate să ducă PNL la o altă etapă. Astăzi, PNL este într-un punct important al istoriei”, s-a exprimat premierul.

Referitor la mesajul publicat de către Antonel Tănase, premierul a subliniat că nu este de acord cu astfel de declarații în spațiul public. „O să vorbesc cu domnul Antonel Tănase, eu nu sunt de acord cu aceste declarații în public. Eu nu aș permite așa ceva. Liberalii sunt oameni responsabili, nu cred că vor mai ieși în public. La final, partidul trebuie să fie mai puternic în urma acestei competiții.

Relația mea cu Ludovic Orban este foarte bună. Eu nu vorbesc foarte mult, ca alți politicieni, dar eu fac. Și am făcut lucruri foarte bune. Avem cea mai repede revenire a economiei din Uniunea Europeană.

Lucrurile pe care spun că le fac, le fac. Între mine și Orban nu este nicio fisură”, s-a exprimat premierul.

Ce se va schimba cu Cîțu la șefia PNL

„Au fost și sunt momente în care am avut păreri diferite, dar comunicarea va fi mai bună, lucrurile vor fi mai simple”, s-a exprimat Florin Cîțu cu privire la schimbările pe care le-ar aduce în partidul liberalilor, dar și la nivelul coaliției de guvernare.

„Am avut doi ani de zile în care nu au crescut taxele, cei din privat au apreciat acest lucru.

Veniturile medii nete lunare au crescut cu 7%. Am trecut prin cea mai mare criză din ultima sută de an. Toate scenariile de anul trecut erau apocaliptice și totuși am reușit să plătim pensiile la timp, au crescut pensiile și salariile, am plătit.

Veniturile cresc, salariile reale cresc cu 4% în România. Beneficiază de o creștere a puterii de cumpărare de 4%.

Atentatul de la Arad

Este primul atentat în 30 de ani de zile. Am reușit să evităm acest tip de eveniment, este un lucru foarte grav. Este o anchetă la procuratură, așteptăm rezultatele. Nu am detalii, dar este adevărat – este un eveniment grav, care sper să nu se mai repete și să fim vigilenți să nu mai avem astfel de evenimente.

Un eveniment în 30 de ani de zile nu înseamnă o țară nesigură, România este o țară foarte sigură.

Ce reforme se vor adopta în sistemul de pensii

Am promis din primul moment în care am preluat acest mandat că voi opri risipa banului public. Va urma un dezastru în fondul de pensii – peste 15 ani este riscul cel mai mare din cauza numărului mare de oameni care vor ieși la pensie atunci.

Legea pensiilor va fi o variantă care acum e discutată de experți și care va adresa problema sustenabilității. Va fi în dezbatere publică și va fi aprobată de Guvern. Va merge spre dezbatere și vom vedea care va fi forma finală. S-ar putea să fie nevoie de mai multe legi pentru a rezolva această problemă, nu doar de una singură. Vrem să avem o lege de pensii sustenabilă.

Nu vrem destabilizarea sistemului de pensii, când vine un partid la putere să crească deodată pensiile. Nu este un mod predictibil de a guverna o țară. Oamenii trebuie să știe – ăsta este ritmul în care cresc pensiile și atât.Trebuie să iei banii de undeva – PSD a luat banii pentru pensii de la investiții. Dacă vine o putere care vine și face creșteri ad-hoc, nu mai poate să beneficieze de banii de la PNRR.

În următorii cinci ani, trebuie să avem un sistem predictibil de creștere a pensiilor, dar să fie și sustenabil. Haideți să vedem, întâi, cu ce soluții vin experții. Durează cam 7-8 ani de zile o astfel de reformă, este un lucru foarte important. Nu avem de livrat la Comisie, noi livrăm României. Reformele sunt pentru români.

Legea salarizării care leagă serviciul de performanță și sustenabilitate pe termen lung în sistemul de pensii, reformarea companiilor de stat, să nu mai avem pierderi, să avem un management performant o facem pentru România, nu pentru că ne zice Comisia Europeană.

Banii de la buget vor merge din ce în ce mai mult spre investiții, ca să ai venituri mai mari la buget.

Vreau ca oamenii să ia decizii singuri. Cele mai buni decizii le iau românii, nu Guvernul. E adevărat că avem nevoie de bani pentru investiții. În ceea ce privește pensiile private, deciziile pe care le iau oamenii sunt mai bune decât ale Guvernului.

Nu vom naționaliza pilonul II de pensii și ca să nu existe niciun risc în acest sens, îmi iau angajamentul că nu se va întâmpla așa ceva. Există o strategie în legea pensiilor, vom vedea dacă crește contributivitatea sau nu.

Riscul ca pilonul II de pensii să fie naționalizat este zero. Nu vom face așa ceva, ca liberali, în următorii opt ani.

Florin Cîțu, despre noile relaxări de la 1 iunie

Un pas important spre eliberarea pandemiei. Nu suntem încă cinci milioane de vaccinați, dar era o estimare că vom ajunge cu un număr de vaccinați. Am devansat toate aceste programe pentru că rezultatele campaniei ne-au întrecut așteptările.

Este important să ne vaccinăm.

Am reușit să avem această scădere puternică pentru că în orașele mari am depășit 30% de vaccinați. Este singura explicație pentru ceea ce avem acum.

Nu vreau să am iarăși localități care să ajungă la o incidență de 3 la mie. Vreau să păstrăm România sub 3 la mie.

Campania de vaccinare a încetinit în toate țările. Este un mare interes pentur Johnson & Johnson. Totul a început în decembrie, nimeni nu știa cum să facă campania de vaccinare. Nimeni nu-și imagina în trecut că vom putea vorbi despre astfel de relaxări. În Europa sunt țări unde încă se poartă mască în spațiul public.

România se pregătește de vânzarea dozelor Pfizer

Vor fi campanii pentru toate vârstele. Vor fi campanii toată vara în toate zonele din România. Deja au început să fie inventivi și aleșii locali, cu tombole, excursii etc.

Acum avem vaccin, haideți să ne vaccinăm. Experții nu știu încă dacă trebuie să ne vaccinăm din nou anul viitor.

Sunt țări care încă au nevoie de vaccin. Nu am avut probleme cu expirarea dozelor de vaccinare. Le vom putea și vinde, asta a fost de la început ideea. Noi am mai și donat către R Moldova. Avem din Republica Moldova deja un contract prin care să punem 200.000 de doze spre livrare, lunar.

UNICEF a finanțat clipurile, niciun ban de la Guvern nu a fost dat pentru clipurile pentru promovarea vaccinului (în care apare Cîțu – n.r.).