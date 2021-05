Potrivit invitaților emisiunii „Față în față„, actualul președinte PNL are marele atu că e iubit de filiale. A bătut toată țara, a dat de mâncare la multă lume, a remarcat istoricul Florian Bichir. „Această competiție e un exercițiu democratic, iar calculul matematică arată că Orban e net câștigător, cu un scor de 31 vs. 11 în filiale„. Acesta atrage atenția însă că Florin Cîțu e la putere, are banii pe mână. „Cîțu e un câștig de etapă, apt să securizeze guvernarea„, a precizat Florian Bichir.

În opinia lui Octavian Hoandră, dacă Orban rămâne la conducere, „PNL nu va mai exista, România va fi vândută pe bucăți. El nu are sensibilități patriotice. A vândut partidul USR-ului. Blatul lui cu UDMR, aici în Cluj doare„. Realegerea lui Orban echivalează cu reluarea chefurilor la guvern, trabucurilor și alte minunății liberale, a punctat jurnalistul clujean, care crede că premierul e soluția pentru România, deși reprezintă o idee mai mult decât un om..

Sociologul Mirel Palada a remarcat că în ultima perioadă sunt din ce în ce mai multe figuri interesante care se adună în jurul lui Cîțu, „așa cu prune în gură și anti-talent cum e el„.