Imediat după ce Cîțu și-a anunțat candidatura, a început Consiliul Național al PNL, iar premierul a ales să se așeze chiar lângă rivalul său. Apoi, au început discursurile.

”Este cea mai frumoasă priveliște când te uiți la familia liberală. Este o onoare să fiu astăzi aici să împărtășesc această decizie. Astăzi simt că e datoria mea să vă spun de ce am luat această decizie: pur și simplu, cred că este momentul. Am arătat că doar măsurile liberale reprezintă soluția.

Au scos Romînia din criză cu fruntea sus. Cea mai mare creștere din UE iar estimările arată pozitiv. Am aplicat principii și valori liberale. Nu am crescut taxe. Am schimbat filozofia: am pus mai multe resurse la investiții. Am investit sume record de la buget și s-a văzut. Economia se bazează pe investiții.

Investițiile sunt motorul unei guvernări liberale. Această guvernare liberală are misiunea de a asigura 8 ani de guvernare. Este nevoie de alt tip de politician. Vorbesc mai puțin și fac mai mult. Ce fac, fac bine. Împreună facem România liberală”, a spus Florin Cîțu.

Orban a încercat și el să cucerească audiența cu un dis curs mai lung.

„Am ales să candidez la un nou mandat pentru șefia PNL. Este o decizie pe care am luat-o greu. Nu pentru obiectivele mele de carieră. Am luat-o pentru că știu că în următorii ani PNL va avea o perioada grea pentru evoluția sa ulterioară. Vin în fața dvs. cu ceea ce știți despre mine. Sunt un om simplu, care m-am ridicat prin lupta mea, prin efort, prin deschiderea permanentă pe care am avut-o față de oameni.

Știți despre mine că nu există membru al PNL care să aibă nevoie de mine, care să vrea să comunice cu mine și care să nu poată vorbi cu mine.

Știți foarte bine despre mine că v-am privit cu respect pe fiecare dintre membrii PNL, indiferent de poziția din partid, iar pentru mine cea mai mare onoare este onoare de a fi membru PNL.

Echipa mea este Partidul Național Liberal. Este fiecare membru PNL.

Am luat de multe ori decizii riscante, curajoase, pe muchie de cuțit. Vin cu fruntea sus în fața dvs. Și mă uit în ochii dvs fără să am de ce să las ochii jos.

N-am câștigat alegerile parlamentare, e adevărat, dar să vă puneți întrebarea de ce?

A trebuit să facem față celei mai grele perioade din istoria post-decembristă. Am trecut România prin pandemie. N-am reușit să câștigăm pentru că ne-a bătut pandemia.

Candidez pentru un nou mandat de președinte al PNL dintr-un profund respet pentru destinul PNL.

PNL are nevoie de o perioadă de modernizare.

În cei patru ani sunt mulți care nu au fost cu mine. Care au încercat să se poziționeze contra mea. Care au avut alte păreri și care de multe ori au influențat comunicarea publică cu efecte negative pentru PNL. La fiecare palmă pe care am primit-o am întors și celălalt obraz.

Am făcut lucrul astă pentru că noi toți suntem PNL. Fiecare dintre membrii PNL are o șansă la o carieră politică, cu o singură condiție, să nu facă rău Partidului Național Liberal.

Voi aveți destinul în mână. Votați așa cum credeți că trebuie pentru ca PNL să rămână cel mai important partid”, a fost mesajul lui Orban