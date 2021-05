Până acum și-a anunțat candidatura la Congres doar actualul președinte al partidului, Ludovic Orban.

„Am decis să mă înscriu în competiţia pentru preşedinţia Partidului Naţional Liberal. Le mulțumesc celor care au crezut în mine din primul moment. În octombrie 2016 am decis să intru în politică. Liberal convins, singura variantă pentru mine a fost PNL. Am spus că doar liberalismul salvează România ce vreau și de ce candidez: PNL are nevoie de un suflu nou, să ducă mai departe principiile liberale. V-am obișnuit cu mai puține vorbe și mai multe fapte. Mesajul meu este că mă voi asigura ca PNL va fi cel puțin opt ani la guvernare”, a spus Cîțu.

Săptămâna trecută, Cîțu anunța că după ce Consiliul Naţional al PNL va da startul congresului, vor fi mai multe persoane care îşi vor anunţa candidatura pentru şefia partidului.

Ludovic Orban a furat startul. Ce spune Cîțu

„Duminică, PNL dă startul congresului. (…) După ce se dă startul, cred că atunci vom vedea mai mulţi candidaţi şi este bine. Competiţia este bună, mai ales pentru liberali. Competiţia este chintesenţa liberalismului. (…) Eu zic că toţi candidaţii, toţi cei care doresc să participe în momentul în care vor avea un calendar clar al congresului vor şti exact ce să facă şi vom vedea mai multe persoane care îşi vor anunţa candidatura”, a spus Cîțu

Întrebat dacă preşedintele PNL, Ludovic Orban, a „furat” startul anunţându-şi candidatura pentru un nou mandat, el a răspuns: „Este normal. Este preşedintele partidului. Este normal să-şi dorească să continue. Eu am candidat în echipa domniei sale în 2017. L-am susţinut. Deci nu avem nicio problemă aici”.

Despre declaraţia lui Ludovic Orban că şi-l doreşte în echipa sa, Florin Cîţu a susţinut că este vorba despre o apreciere a muncii sale ca premier. El a reiterat că susţinerea primarului Clujului, Emil Boc, îl onorează şi îl responsabilizează.

„Mă bucură că domnul Boc mă apreciază, că domnul Ludovic Orban mă apreciază. Este foarte bine să fii apreciat de preşedintele partidului, de un fost preşedinte al partidului”, a spus premierul.

Chestionat şi dacă nu crede că este o necesitate candidatura sa pentru a nu mai exista o separare între funcţia de premier şi cea de preşedinte de partid, el a răspuns: „Am auzit discuţia. Nu ştiu. În acest moment lucrurile funcţionează aşa cum funcţionează. Avem o coaliţie puternică, ce se concentrează în acest moment pe PNRR. Acesta este obiectivul nostru pe termen scurt. Sunt lupte interne şi la PNL, să le spunem competiţii, şi la PNL şi la USR, vor fi cu competiţie, dar ce le pot garanta românilor este că guvernarea va continua şi va continua bine în perioada următoare”.