EVZ Istoric. Radu Boroianu, ultimul boier liberal. „Noi dăm cu piciorul la evoluția firească a națiunii”

Într-un interviu de colecție, Mirel Curea a discutat alături de invitatul său despre starea nației, despre ce mai înseamnă azi liberalismul într-o lume postmodernă, despre valorile care clădesc liberalismul, dar și despre șansele României de a recupera șansele pe care le-a ratat.

„Trebuie să te naști liberal”

Radu Boroianu este o figură importantă după Revoluție. A fondat și condus ziarul „Viitorul românesc” și a jucat un rol de prim plan în Partidul Național Liberal odată cu reînființarea partidului istoric. Familia să se înrudea cu cea a lui Nicolae Iorga.

„Adevărații liberali nu acceptă tutela, pun deasupra a orice credința în om, după credința în Dumnezeu desigur. Pentru asta cred că te naști. Trebuie să te naști liberal”, explică Radu Boroianu.

Invitatul lui Mirel Curea a vorbit și despre pasiunea sa pentru teatru, el fiind regizor de teatru. „Am trecut printr-o profesie pe care am iubit-o, cea de regizor de teatru, din iubire pentru teatru. Am gândit cartea și sub forma unui joc teatral. Sunt reveniri în timp. E ca o joacă a simțurilor și instinctelor. Recunosc că adevărurile mele sunt subiective”, spune Radu Boroianu despre amplul său volum de memorii, în care gazda emisiunii EVZ Istoric vede „literatura istoriei trăite”.

„Ceea ce contează în evoluția unui om e noblețea sufletului și caracterului”

Invitatul mărturisește că deși nu are convingerea fermă că familia sa „a aparținut cu adevărat familiilor boierești”, și-a format un credo: „Cred că ceea ce contează în evoluția unui om e noblețea sufletului și caracterului. Viața m-a învățat să cred cu tărie în noblețea gândului, inimii și cugetului. Restul e trecător și de multe ori înșelător. Trebuie să pui în prim plan binele celorlalți. E vorba de o tradiție de dedicație a calităților tale pentru colectivitate. Pentru mine caracterul și demonstrarea prezenței caracterului a fost o prioritate”.

