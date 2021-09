Criză teribilă în căsnicia PNL-USR PLUS. Nimeni nu știe a cui e amanta PSD: „Cum aș putea să negociez eu?”

Se spune că toate problemele din cuplu sunt generate din cauza comunicării defectuoase a partenerilor. Și din perspectivă politică, această afirmație pare să fie adevărată. Comunicarea excelentă și sănătoasă din căsnicia PNL și USR-PLUS pare că lipsește. Dan Barna, co-președintele USR-PLUS, acuză minciuni și o „criză teribilă” în cadrul partidelor.

USR-PLUS pasează amanta PSD la PNL. „O minciună sfruntată”

„Toată această criză teribilă din România e una foarte simplă. Avem o coaliţie, unul dintre partidele din coaliţie nu mai susţine premierul. Aici suntem. Și a propus o moţiune de cenzură. Hai să votăm şi dacă premierul are sprijinul, şi am înţeles că PSD susţine pe Florin Cîţu şi PNL, foarte bine”, a declarat Dan Barna, joi seară, la Digi24.

Întrebat care este motivul pentru care PSD l-ar susţine pe Florin Cîţu, Dan Barna a oferit drept exemplu voturile PSD din Parlament. „Au fost voturile în sincron în Biroul Permanent şi astăzi”, a spus co-președintele USR-PLUS.

Formațiunea politică reprezentată de Dan Barna nu va negocia cu PSD. O astfel de ipoteză reprezintă o „minciună sfruntată”, spune politicianul.

Dan Barna: „Cum aș putea să negociez eu cu Marcel Ciolacu?”

„Ideea că noi, USR, am negocia cu PSD, premierul, e una ridicolă. Noi am spus foarte clar, această coaliţie, PNL, USR PLUS, UDMR poate să continue cu un premier în stare să conducă o coaliţie.

Acuzaţia, afirmaţia, cum să spun, insinuarea de ieri a domnului este nu de rea credinţă, este o minciună evidentă. Cum aş putea să negociez eu cu Marcel Ciolacu care susţine prin vot, în Parlament, pe Florin Cîţu? Aici toată lumea vede realitatea.

Una e să visăm, poate şi eu mă visez noaptea, în somn, Superman, dar după aia vine dimineaţa, mă trezesc şi începe viaţa de zi cu zi. Exclus. Nu există această negociere şi nici nu a existat”, a declarat Dan Barna.

Co-președintele USR-PLUS făcea referire la premierul Florin Cîțu, care a pozat în salvator pe Instagram. Pe contul personal, acesta a postat un videoclip în care apare în rolul lui Superman care salvează un avion de la prăbușire. Clipul, însoțit de un mesaj laconic, „Tehnologia asta”, prezintă mai multe secvențe din pelicula „Man of Steel”, în care Super-Cîțu zboară și oprește un avion care se prăbușește.