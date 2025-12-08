Un mare nume al fotbalului italian a ajuns o epavă. Fanii au trecut la amenințări cu moartea

Fiorentina are un sezon de coșmar în Serie A. Acolo unde ocupă ultima poziție în clasament, cu doar 6 puncte după disputarea a 14 etape. Șase remize, opt eșecuri și nicio victorie este bilanțul clublui viola, care se mai poate salva de la retrogradare doar printr-o transformare radicală în plin campionat.

Sâmbătă, toscanii au fost învinși în deplasare de Sassuolo, scor 1-3, iar fanii au luat foc și au trecut la amenințări foarte dure. Reprezentanții echipei au pus la zid atitudinea unora dintre ultrași care au vizat familiile fotbaliștilor. „Acest tip de comportament nu îşi are locul în fotbal, nici în altă parte a societăţii noastre”, a declarat clubul toscan în comunicatul de presă, conform AFP.

„Clubul a contactat autorităţile competente pentru a se asigura că sunt luate toate măsurile necesare pentru a garanta siguranţa şi bunăstarea jucătorilor, a personalului şi a familiilor acestora”, au mai afirmat reprezentanții clubului din Ferenze fără a oferi mai multe detalii despre incidente.

Soţia fundaşului brazilian Dodo, Amanda Ferreira, a publicat pe reţelele de socializare ameninţările cu moartea pe care le-a primit, vizând-o pe ea şi familia sa.

Fiorentina, nume important în Serie A, a câștigat competiția în 1956 și în 1969. De asemenea, clubul a câștigat și Cupa Italiei în 1940, 1961, 1966, 1975, 1996 și în 2001, Supercupa Italiei în 1996. În palmares, toscanii mai au Cupa UEFA, câștigat în 1961 și două finale disputate în Conference League, în 2023 și 2024.

La mijlocul anilor '90, la Fiorentina străluceau jucători ca Gabriel Omar Batistuta, Francesco Toldo sau Rui Costa. Tot aici a evoluat și fostul internațional român, Adrian Mutu, în perioada 2006 - 2011.