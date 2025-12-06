Zelenski, mulțumit de discuțiile pe care le-a avut cu emisarul american, Steve Witkoff

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat, azi, că a avut o conversaţie telefonică substanţială şi constructivă cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, dar şi cu negociatorii Kievului plecaţi să îi întâlnească în Florida. Marele subiect a fost cel legat de încheierea războiului din Ucraina, după cum notează Reuters.

„Ucraina este hotărâtă să lucreze în continuare onest cu partea americană pentru a instaura o pace reală. Am convenit următoarele etape şi formatul discuţiilor cu Statele Unite”, a fost mesajul transmis de liderul de la Kiev pe rețelele sociale.

De asemenea, Volodimir Zelenski a a mai precizat că, în timpul acestei conversaţii, au fost abordate „chestiuni cheie ce ar putea garanta oprirea vărsării de sânge”.

Negociatorii ucraineni şi americani se află sâmbătă în Florida pentru a treia zi de discuţii privitoare la planul Washingtonului menit să pună capăt războiului din Ucraina, declanşat în februarie 2022 de invazia rusă.

Şeful statului ucrainean a anunțat că aşteaptă revenirea la Kiev a celor doi negociatori ai săi, Rustem Umerov şi şeful Statului major al armatei ucrainene Andrii Gnatov, cu un raport detaliat al discuţiilor avute cu reprezentanţii din SUA.

„Nu poate fi discutat totul prin telefon, aşa că trebuie să lucrăm îndeaproape cu echipele noastre asupra ideilor şi propunerilor. Abordarea noastră este aceea că trebuie făcut totul pentru a face funcţională orice măsură pentru pace, securitate şi reconstrucţie”, a mai transmis președintele ucrainean.

Altfel, noi atacuri ruseşti de amploare asupra infrastructurii ucrainene, în special asupra instalaţiilor energetice, au lăsat mii de gospodării fără încălzire şi apă, a anunţat sâmbătă Kievul. „Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe pentru milioane de ucraineni”, a scris preşedintele Volodimir Zelenski, într-o postare pe rețeaua X.

Armata ucraineană a anunţat că vineri noaptea, 653 de drone şi 51 de rachete au lovit teritoriul ţării. Aceste atacuri au avut loc în timp ce negociatorii ucraineni şi americani s-au întâlnit sâmbătă în Florida, pentru a treia zi consecutivă de discuţii asupra planului Washingtonului, care urmăreşte să încheie cei aproape patru ani de război cu Rusia, în condiţiile în care forţele ruse îşi continuă avansul pe front şi bombardamentele nocturne.