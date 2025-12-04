Siguranța în Marea Neagră, amenințată de atacurile asupra petrolierelor rusești. Ce măsuri pregătește România

Atacurile asupra tancurilor petroliere legate de Rusia, desfășurate în Marea Neagră, amenință siguranța regională și arată că războiul din Ucraina se extinde, a declarat ministrul turc de externe, Hakan Fidan, potrivit Reuters. El a subliniat că aceste incidente, produse în zona economică exclusivă a Turciei, pun în pericol navigația și afectează comerțul.

Potrivit oficialului turc, România și Bulgaria analizează măsuri pentru creșterea securității. Fidan a discutat despre aceste atacuri, unele revendicate de Ucraina, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, precum și cu omologii săi din Bulgaria și România, conform unei surse din Ministerul Afacerilor Externe al Turciei.

Atacurile recente au dus la creșterea tarifelor de asigurare pentru transportul maritim pe Marea Neagră și au determinat compania turcă Besiktas Shipping să își suspende operațiunile legate de Rusia din motive de securitate.

Ucraina, care vizează exporturile de petrol ale Rusiei în contextul atacurilor Moscovei asupra rețelei sale electrice, și-a asumat responsabilitatea pentru un atac cu drone maritime asupra a două petroliere goale îndreptându-se spre un port rus săptămâna trecută.

Totuși, Kievul a negat orice implicare în alt incident petrecut marți, când un petrolier sub pavilion rus, încărcat cu ulei de floarea-soarelui, a fost atacat de drone în largul coastelor Turciei. În afara Mării Negre, un alt petrolier al Besiktas Shipping, implicat și el în afaceri cu Rusia, a fost avariat lângă Senegal de impacturi externe, fără ca cineva să revendice atacul.

Fidan și Rutte au discutat despre securitatea Mării Negre și despre negocierile pentru încheierea războiului care durează aproape patru ani, fără a oferi alte detalii.

Oficialii turci, bulgari și români au subliniat importanța menținerii fluxurilor comerciale libere, securizarea infrastructurii critice și asigurarea rutelor maritime sigure, insistând totodată asupra respectării dreptului internațional.

Turcia a catalogat atacurile asupra transportului maritim drept inacceptabile și a avertizat „toate părțile” să înceteze astfel de acțiuni, avertismentul vizând în mod direct autoritățile ucrainene. În replică, președintele rus Vladimir Putin a amenințat că va bloca accesul Ucrainei la mare, va intensifica atacurile asupra instalațiilor și navelor ucrainene și va lua măsuri împotriva tancurilor petroliere din țările care sprijină Ucraina.