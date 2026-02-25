International

Un fost secretar al Finanțelor a demisionat din poziția de profesor la Harvard, după publicarea corespondenței cu Epstein

Un fost secretar al Finanțelor a demisionat din poziția de profesor la Harvard, după publicarea corespondenței cu EpsteinLarry Summers. Sursa foto: X.com
Larry Summers, care a ocupat funcția de secretar al Finanțelor în administrația lui Bill Clinton și a devenit ulterior lider al Universității Harvard, a demisionat, miercuri, din poziția de profesor la Harvard, după publicarea corespondenței sale electronice cu Jeffrey Epstein, a anunțat un purtător de cuvânt al instituției, potrivit AFP.

Numele lui Larry Summers, în dosarul Epstein

Jason Newton, purtătorul de cuvânt al instituției, a declarat că, în timpul analizei pe care universitatea o desfășoară asupra documentelor legate de Jeffrey Epstein, făcute publice de Guvern, decanul Harvard a acceptat demisia profesorului. Larry Summers a anunțat în noiembrie că se retrage din viața publică, însă a menționat că își păstrează funcția de profesor.

Economist de prim rang, care a lucrat și în administrația lui Barack Obama la conducerea organului însărcinat cu coordonarea politicii economice a Casei Albe, acesta este menționat de mai multe ori în dosarul legat de infractorul Jeffrey Epstein.

Larry Summers apare în carnetul de adrese și în agendele lui Epstein

Printre documentele judiciare făcute publice de Guvern, numele lui Larry Summers apare în carnetul de adrese și în agendele lui Epstein, precum și în discuții referitoare la chestiuni academice și filantropice, din perioada în care conducea Universitatea Harvard.

Epstein a donat universității 9,1 milioane de dolari în perioada 1998–2008, potrivit informațiilor furnizate de instituție.

Hillary Clinton urmează să fie audiată în scandalul Epstein

Simpla apariție a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu indică, în sine, o faptă condamnabilă. Cu toate acestea, documentele făcute publice indică cel puțin legături între Jeffrey Epstein sau anturajul său și anumite personalități care au minimalizat frecvent sau au negat existența unor astfel de relații.

Anunțul privind demisia vine cu o zi înainte ca fosta șefă a diplomației americane, Hillary Clinton, să fie audiată, joi, de o comisie de anchetă a Camerei Reprezentanților în scandalul Epstein. Soțul său, Bill Clinton, care a avut o relație de prietenie de lungă durată cu finanțistul newyorkez, urmează să fie audiat vineri.

