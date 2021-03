Fostul comisar-şef al Serviciului Antidrog din cadrul BCCO Cluj a fost arestat într-un dosar de șantaj. Din spatele gratiilor, Liviu Șipoș aduce acuzații grave. Și spune că i s-a înscenat o poveste pentru că el urma să deranjeze un fost traficant de droguri. Liviu Șipoș a ieșit la pensie și a continuat să-și desfășoare activitatea. Să facă filaje sub coordonarea procurorilor și polițiștilor din Cluj.

Unul dintre cazuri viza o rețea, Torino II, pe care Șipoș a filat-o timp de mai multe luni. El a preluat această pistă după ce fostul traficant Sfârlea Torino l-ar fi amenințat cu moartea. Mesaje i-a transmis și Mihai Lucian Pisaltu, un partener de afaceri al lui Torino.

Fost comisar-șef, arestat în dosar de șantaj. Acuză jocuri de culise făcute pentru a-l anihila

„În 2018, Torino m-a amenințat pe telefon că mă împușcă, că mă omoară. Am depus plângere, dar poliția mi-a spus că nu poate fi identificat nimeni pentru că numărul de telefon a fost folosit o singură dată. Nici măcar datele de releu nu le-au aflat! Mi-au spus că informațiile nu sunt concludente”. A spus Liviu Șipoș conform gazetadecluj.ro.

La un moment dat, fostul polițist s-a întâlnit cu fostul traficant. „La Grajduri m-am întâlnit cu Torino și l-am întrebat dacă se mai ocupă de prostii. Mi-a spus că nu mai are nicio legătură cu drogurile. Torino apărea la grajd, pe la 10 seara. Ei zic că acolo au fabrică de scaune, dar, de fapt, nu fac nimic. După ce ne-au arestat pe noi a fost pe acolo poliția de frontieră, și au văzut că nu-i nimic acolo”. A mai afirmat Șipoș, conform sursei citate.

„Le-am dat toate datele pe care le adunasem despre noua rețea a lui Torino”

„Eu nu m-am gândit nicio clipă să îl șantajez pe Torino. Ci doar să îl dau pe mâna autorităților pentru că aveam informații care arătau că încă se ocupă cu traficul de droguri. În decembrie 2019 m-am întâlnit cu Constantin Ilea (adjunctul șefului IPJ Cluj) și cu Dragoș Călin Marc (polițist de la Antidrog Cluj).

Am stat două ore cu ei la Hotel Napoca, unde le-am dat toate datele pe care le adunasem despre noua rețea a lui Torino. Marc și-a notat tot ce i-am spus într-o agendă. Ulterior, i-am trimis pe adresa de mail un draft cu toate informațiile respective. După această întâlnire, i-am mai sunat și pe Ilea și pe Marc care mi-au spus să ne mai întâlnim după Sărbători, dar mi-am dat seama că nu aveau de gând să facă asta pentru că m-au tot amânat.

Abia acum, după ce am fost arestat am aflat că și împotriva lui Marc a fost deschis un dosar de cercetare pentru mărturie mincinoasă. El a spus că nu are date să deschidă un dosar în care să îl cerceteze pe Torino”. A mai afirmat fostul polițist. Care afirmă că, la rândul lui, a fost filat.

„Cred că traficanții au fost puși în gardă”

„În 2020, înainte de a fi arestat, am vorbit cu cineva din București, care are fiul la SRI. Am vrut să îi dau lucrarea, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat pentru că, între timp, am fost arestat. Atunci am fost atenționat că sunt filat, dar nu mi s-a spus de către cine anume. Când au început să mă fileze mi-am dat seama. La un moment dat am condus mașina de filaj pe o stradă înfundată și după ce au trecut de mine am blocat strada cu mașina mea.

Când s-au întors, i-am oprit și le-am spus că dacă sunt de la poliție, n-am nicio treabă cu ei, dar dacă sunt cu torino, îi bat! S-au speriat și au demarat în trombă și m-au lovit cu mașina. Am încercat să îi urmăresc cu mașina, dar au reușit să scape. După ce am fost arestat, procurorul m-a întrebat de ce n-am anunțat poliția. Cred că traficanții au fost puși în gardă!”.

Liviu Șipos a fost arestat anul trecut pentru șantaj. Printre victime se numără și fostul traficant de droguri Sfârlea Torino, conform procurorilor.

„În prima seară, după ce am fost arestat, procurorul nu a vrut să discute cu mine. A venit abia după 5 luni. Mi-a reproșat că de ce l-am înjurat și l-am amenințat cu Liviu Vasilescu (fostul inspector general al IGPR)? Păi nu l-am amenințat, ci i-am spus că o să discut cu el despre cazul meu!” A mai spus fostul polițist pentru sursa citată.