-EVZ: Se poate și fără spectacolul cătușelor. Din bilanțul DNA pe 2020, rezultă o operativitate mai crescută. Vorbim de mai multe trimiteri în judecată față de 2019.

Procurorul șef al DNA, Crin Bologa: Dacă nu am făcut un spectacol al cătușelor, s-ar putea spune că nu se vede activitatea noastră. Dar noi am lucrat. Doar la persoane arestate am trimis în judecată 25 de inculpați. De la un flagrant în 2019, am ajuns în 2020, la 12 prinderi în flagrant.

-De unde vine creșterea asta? Se poate spune că un șef nou vine cu obiceiuri noi?

-Am reușit să fac echipă și să le dau încredere procurorilor. A fost un an și jumătate în care la conducerea direcției au fost doar interimari. Prin numirea mea în funcție s-a terminat cu interimatul. Am încercat tot timpul să dau dovadă de echilibru în activitate, să le dau încredere procurorilor. Și să le dau încredere și cetățenilor. Dovadă că în 2020 am avut sesizări mai multe de la cetățeni. În perioada 2015-2019, plângerile cetățenilor au fost mai puține. Am încercat să fac o conducere unită și le-am spus procurorilor că trebuie să ne facem datoria în continuare.

Dosarele cu demnitari. Se poate și fără spectacolul cătușelor

-În bilanț se vede că DNA a anchetat persoane importante, senatori și deputați.

-În 2020 am avut 160 de persoane cu funcții importante. Ne-am concentrat pe dosare importante. Asta a dus și la creșterea prejudiciilor stabilite.

-În SUA se face o evaluare a dosarului. Dacă merită făcută ancheta sau nu. La DNA cum se procedează?

-La noi, în funcție de fiecare procuror care își prioritizează dosarele. Dacă avem dosare cu persoane importante și avem prejudicii mari, vedem cât rău s-a făcut societății. Cu cât ești mai sus în ierarhie, cu atât mai mult poți să faci un rău mai mare. Trebuie să intervenim și să instrumentăm cauzele respective și să dăm o soluție. De clasare dacă nu este nimic sau de trimitere în judecată dacă e vorba despre comiterea de infracțiuni.

Fără spectacolul cătușelor.

-Care este atmosfera în DNA?

-Este o atmosferă bună, de liniște. Nu am mai avut atâta expunere în mass media, atâta spectacol. Procurorii au căpătat liniște și își instrumentează cauzele în liniște. Lumea zice că suntem în moarte clinică, că nu avem arestări, dar de la zece avem 25 de arestări, și trimiși în judecată. Arestări avem mult mai multe. Au fost arestări la Suceava, la Brașov. Au fost publice cazurile, dar nu ați văzut pe unul în cătușe. Cât sunt în custodia noastră, nu mai expunem pe nimeni.

-Asta presupune că ați dat ordin în acest sens.

-Ne-am adunat cu procurorii și am stabilit că trebuie să respectăm regulile. Dacă respectăm regulile, vom fi și noi mai liniștiți și ne vom putea face treba. Vom comunica după regulile pe care le avem.

–Laura Codruța Kovesi zicea că sunt unități de elită, cum ar fi cea de la Ploiești. Cazul ”Portocală”.

-Eu zic că DNA, ca ansamblu, este o echipă de elită, pentru că sunt oameni specializați în lupta împotriva corupției. De asta a fost creat DNA, să lupte împotriva corupției la nivel mare și mediu. Nu pot desemna o unitate sau alta. Noi toți încercăm să fim o echipă. Noi ținem aproape și de serviciile teritoriale. Au performat bine, Constanța, Clujul și Bacău, cu rezultate bune.

-Totuși, la Ploiești au fost multe acuzații.

-Iar ajungem la Pitești și la Ploiești (râde). Acolo sunt oameni bun, pentru că avem doi procurori la fiecare unitate, pe șapte – opt funcții de procurori. Deci doi procurori fac munca a opt oameni. La Ploiești au trei județe în competență.

Achitările, marea problemă.

-Aveți multe achitări. La DNA se fac analize interne?

-Pe fiecare dosar se face analiză și se apreciază dacă este imputabilă sau nu procurorului. Achitările pe care le vedeți, un mare procent, s-au dispus ca urmare a dezincriminării faptelor. Asta înseamnă că, la momentul în care DNA a dispus trimiterea în judecată, fapta era incriminată, dar pe parcurs fapta a fost dezincriminată. Alte achitări se datorează faptului că au fost îndepărtate din dosare interceptările făcute de serviciile de informații. Acum avem un procent de achitări de 29.9 la sută. Dacă scădem aceste dosare cu dezincriminarea sau înlăturarea probelor, ajungem la un procent de achitări de 10-15 la sută. Iar acest procent este unul acceptabil.

–Dar procurori găsiți culpabili au fost?

-Da. Anul trecut cred că am avut două sau trei cazuri de procurori care erau culpabili de achitările pronunțate. S-a sesizat și Inspecția Judiciară. Problema este că procurorii care au avut achitări nu mai funcționează în DNA. Aceste achitări nu sunt de anul trecut trimise în judecată, nu este bagajul meu. Achitări avem din spate, trimise de mult în judecată.

-Cel mai grav este că multe dintre aceste achitări sunt pronunțate pe ”fapta nu există”. Deci pe povești.

-Da sunt și pe fapta nu există. Dar majoritatea sunt pentru că faptele nu mai sunt prevăzute de legea penală. Ce ar fi să avem doar condamnări? Însemnă că nu mai au rost judecătorii pe lumea asta. Ar însemna că vine procurorul DNA și trimite în judecată și omul e gata condamnat. De asta există instanțele de judecată, deoarece în faza de judecată se administrează probe noi, se schimbpă mult probatoriu.

Buget DNA nu ajunte. Cât mai costă o interceptare?

-V-ati plâns de buget primit de DNA.

–Nu m-am plâns. A fost un răspuns la o întrebare. Am cerut mai mult și am primit mai puțin. Dar nu ni s-a dat doar nouă. Toate instituțiile Statului au primit mai puțin. Sperăm că la rectificările bugetare să mai primim sume de bani cu care să ne desfășurăm activitatea.

-Nu mai beneficiați de ajutorul serviciilor secrete. Pentru asta aveați nevoie de bani mai mulți?

-Da, acolo aveam nevoie de bani mai mulți pentru dotări tehnice. Noi am cumpărat aparatura pe care o avem. Interceptările vin direct la noi, și nimeni nu poate interveni pe flux. Avem un Serviciu Tehnic, cu procurori și polițiști, care se ocupă de ascultări. Intercepătările se fac tot la centru unui serviciu secret, dar ei nu mai pot interveni pe flux. Nu știu cât costă o interceptare, dar mă pot interesa care este bugetul Serviciului Tehnic.

-Anul trecut ați spus că vreți să creați câte un ”Tehnic” la fiecare structură teritorială. Ați reușit?

-Da. Aproape toate serviciile teritoriale pot să facă acum ascultări și alte proceduri tehnice.

Dosare ”dezbrăcate” de probe. Se poate și fără spectacolul cătușelor

-Se fac presiuni asupra dvs?

-Noi avem o obligație de rezervă și nu ne putem apăra. Când avem dosare cu persoane importante, mai pot apela la mass media. Pe linie politică nu am avut presiuni. Eu am arătat că se poate face treabă și fără spectacolul cătușelor.

-Un dosar mare de corupție privind Casa Naționale de Asigurări a rămas fără probe, după ce au fost anulate.

-Am văzut și eu. Eu am altă teorie. Dacă probele au fost administrate și erau legale la data interceptării, sunt legale. Decizia Curții Constituționale a României este valabilă de la momentul pronunțării pentru viitor. Un principiu de drept este că probele care erau adunate în conformitate cu legea erau legale. Acum dacă am face intercepări cu SRI, ar fi ilegal.