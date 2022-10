Un copilot a fost dat jos din avion pentru că era mobilizat la război. Ce s-a întâmplat cu pasagerii

Pe aeroportul orașului rusesc Ufa, copilotul zborului Ufa-Antalya a fost dus la biroul de înrolare militară direct de la bordul avionului. Zborul a fost întârziat nouă ore, iar pasagerii au rămas șocați de cele auzite.

Un pasager a declarat că zborul Azur Air spre Antalya trebuia să plece la 5:20 a.m., dar a plecat abia în jurul orei 14:00. La difuzor a fost făcut un anunț: „Din cauza mobilizării [parțiale] și a interdicției ulterioare de trecere a frontierei pentru copilot, decolarea este anulată. Vă rugăm să părăsiți avionul”, spune pasagerul pentru Mkset.ru.

La 21 septembrie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat o mobilizare „parțială”, iar bărbații nu au avut dreptul să se opună. Liderul de la Kremlin a adunat 222.000 de bărbați din cei 300.000 planificați pentru recrutare, potrivit Yahoo News.

🎪In #Russia the plane was not allowed to leave #Ufa airport for #Antalya because the co-pilot was mobilized

The pilot received the summons before the flight, but he did not come to military commissariat and was banned from leaving the country just before the flight.

Video:Mash pic.twitter.com/VZm1dIsdti

— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2022