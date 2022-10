Luptă pentru putere în Rusia. Evgheni Prigojin i-a întors spatele lui Vladimir Putin. Amenințări la adresa regimului de la Kremlin

Lupta pentru putere se ascute la Moscova. Evgheni Prigojin, supranumit și „ bucătarul lui Putin“ și până nu demult un aliat al liderului de la Kremlin pare acum să fi pornit o campanie împotriva regimului președintelui rus. Înfrângerile de pe frontul din Ucraina îi îngrijoreajă tot mai mult pe unii dintre bogații Rusiei.

Disputa dintre Evgheni Prigojin și Vladimir Putin a început se pare de la un videoclip care prezintă revolta militarilor trimiși cu forța să lupte în Ucraina. Aceștia s-au dat jos din tren în gara Belgorod și s-au plâns de dotările armatei ruse și de faptul că nu au primit mâncare. Imaginile au fost publicate pe mai multe blogguri din Rusia, unele dintre ele deținute de Evgheni Prigojin și au generat un val de reacții.

Reacția lui Putin

Reacția liderului de la Kremlin nu a întârziat să apară. Convins că în spatele publicării imaginilor este Evgheni Prigojin, Vladimir Putin a dispus arestarea lui Alexei Slobodeniuk, angajat al grupului media Patriot, care aparține miliardarului rus. Întreaga operațiune a fost filmată și postată pe un canal de Telegram de către Alexander Kunștein, secretar adjunct în Consiliul General al Partidului Rusia Unită, controlat de Vladimir Putin.

În ultima perioadă, Alexei Slobodeniuk „a criticat mai mulți oficiali și militari dintre care cei mai proeminenți au fost ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, președintele Dumei de Stat Viaceslav Volodin și purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov“, se arată într-un raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului.

Un alt gest care arată teama lui Putin este promovarea liderului cecen Ramzan Kadîrov la gradul de general-colonel la începutul lunii septembrie. Unii analiști spun că decizia a fost o încercare de a bloca orice alianță între acesta și Evgheni Prigojin. Liderul de la Kremlin este dispus să facă orice pentrua evita formarea unei alianțe împotriva sa.

Amenințările lui Prigojin

Evgheni Prigojin a recunoscut în premieră că este fondatorul Grupului de mercenari Wagner, iar analiștii spun că declarația sa de acum câteva zile a fost de fapt un avertisment la adresa președintelui rus Vladimir Putin. Miliardarul îi aduce aminte liderului de la Kremlin că are o armată la dispoziție.

„Am curățat singur armele vechi, am făcut singur rost de veste antiglonț și am găsit specialiști care să mă ajute. Din acel moment, la 1 mai 2014, s-a născut un grup de patrioți, care ulterior a devenit Batalionul Wagner. Sunt mândru că am putut să protejez interesele țării”, a scris Prigozin pe pagina oficială de pe platforma online VKontakte, Facebook-ul rusesc, a companiei sale Concord.

Evgheni Prigojin, 61 de ani, supranumit și bucătarul lui Putin, s-a îmbogățit atunci când compania sa de catering a primit exclusivitate pentru un program guvernamental de livrare a alimentelor în școlile din Rusia. De-a lungul timpului, mai mulți opozanți ai regimului lui Putin au afirmat că sute de milioane de euro din bugetul pentru alimente au fost folosite pentru finanțarea operațiunilor ilegale ale regimului rus.

În plus, cu câteva zile înainte la Putin să anunțe mobilizarea parțială, a fost făcut public un videoclip care îl înfățișează pe Prigojin încercând să recruteze deținuți din închisorile rusești. Atunci, el spunea că recrutările au ca scop întărirea batalioanelor ruse din Ucraina. Acum însă, au și o altă semnificație. Își întărea propria armată, potrivit spotmedia.ro.