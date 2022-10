Putin, trădat de prietenii vechi la adunarea generală ONU. Toți au votat împotriva anexării teritoriilor din Ucraina

Adunarea Generală ONU a aprobat cu o largă majoritate o rezoluţie care condamnă anexarea a patru teritorii ucrainene de către Rusia, considerând că este ilegală şi că nu este validă. De asemenea solicită statelor să nu recunoască anexarea celor patru regiuni pe care Rusia le-a revendicat, în urma aşa-ziselor referendumuri desfăşurate la sfârşitul lunii trecute.

Preşedintele SUA Joe Biden a salutat adoptarea rezoluţiei, afirmând că aceasta reprezintă un mesaj clar că Rusia nu poate şterge de pe hartă un stat suveran. Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski şi-a exprimat recunoştinţa faţă de cele 143 de state care au votat-o.

Trei sferturi dintre membrii Adunării Generale ONU, care numără 193 de membri, adică 143 de ţări, au votat în favoarea rezoluţiei, care a calificat acţiunile Moscovei de anexare a patru regiuni ucrainene ca ilegală, adâncind izolarea internaţională a Rusiei.

Doar patru ţări s-au alăturat Rusiei pentru a vota împotriva rezoluţiei – Siria, Nicaragua, Coreea de Nord şi Belarus. Treizeci şi cinci de ţări s-au abţinut de la vot, inclusiv India şi partenerul strategic al Rusiei, China.

Rezoluţia salută şi „exprimă sprijinul ferm” pentru eforturile continue ale Secretarului General şi ale statelor membre, de a detensiona situaţia actuală în căutarea păcii prin dialog, negociere şi mediere.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este „recunoscător celor 143 de state care au susţinut rezoluţia istorică a ONU”, postând pe Twitter: „Lumea şi-a spus cuvântul – încercarea (Rusiei) de anexare este fără valoare şi nu va fi niciodată recunoscută de naţiunile libere”.

Grateful to 143 states that supported historic #UNGA resolution „Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the UN Charter”. The world had its say – RF’s attempt at annexation is worthless & will never be recognized by free nations. 🇺🇦 will return all its lands pic.twitter.com/FupYPfZz8M

