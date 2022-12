Un celebru prezentator a câștigat lupta cu kilogramele în plus. Care este secretul: „Nu mai dați sfaturi nesolicitate!”

Celebrul MC, prezentator TV și om de radio, Răzvan Popescu, a avut mereu probleme cu kilogramele în plus. Chiar dacă a slăbit de multe ori, el nu a reușit să se păstreze la greutatea dorită.

De curând, Răzvan Popescu a reușit să slăbească 42 de kilogame, iar acum apropiații îi spun că e prea slab. Celebrul prezentator a renunțat la obiceiurile culinare nocive: prăjeli, grăsimi, carbohidrați simpli, dulciuri, respectiv sucurile, adevărate bombe calorice, lipsite de nutrienți și pline cu zahăr. Acesta a ajuns la 80 de kilograme după ce a găsit secretul pentru slăbit.

„Am ajuns la 80 de kilograme, greutate pe care nu o aveam nici în liceu. Cu diete am reuşit de două ori să ating pragul de 90 de kilograme, după care mă duceam întins peste 100. La 28 de ani, am atins recordul personal de 143 de kilograme.

La momentul acela, am avut şansa să-i cunosc pe Cornelia Marin şi pe Tufaru Stelian; le-am spus-o şi lor, o scriu şi aici: dacă nu erau ei, nu prindeam 40 de ani. Datorită lor, am învăţat ce înseamnă să mănânci corect şi să faci sport. După doi ani de muncă, am atins borna de 90 de kilograme.

M-am îngrăşat ulterior, dar niciodată nu mi-am mai bătut recordul de kilograme şi am păstrat nişte reguli cu sfinţenie. Una dintre ele este că nu mai beau sucuri (de peste 12 ani)”, a declarat Popescu, pentru Click.

Secretul pentru slăbit

Prezentatorul a recunoscut că și-a făcut și micșorare de stomac. Cu toate astea, el a realizat că lumea critică indiferent de situație. Acesta a mai declarat că a primit mai multe sfaturi pe care nu le-a cerut și că s-a săturat să audă părerea altora.

„De ce scriu asta? Nu doresc să mă laud, doar să-mi spun un of! De fiecare dată când mă îngraş, cel mai la îndemână atac e cel care se referă la greutatea mea: ‘S-a găsit şi umflatul ăsta să vorbească’, ‘Popescule, ce-ţi mai place shaorma!’, ‘Iar te-ai îngrăşat’… Și lista e infinită.

Din motive ce ţin doar de sănătate, am ales soluţia operaţiei, iar rezultatele sunt evidente şi aici nu e vorba doar de kilogramele de pe cântar. La aproape şase luni de la intervenţie, toate valorile sunt în parametrii optimi, începând cu tensiunea şi terminând cu glicemia sau colesterolul.

În prezent, s-a activat tabăra grijuliilor care îmi spun că am slăbit prea mult, să mai mănânc ceva că nu e ok şi nu în ultimul rând nostalgicii care îmi spun franc că eram mai simpatic atunci când eram gras.

Există şi profeţii care îmi garantează că inevitabil mă voi îngrăşa iar. În numele tuturor celor care indiferent de problemă primesc sfaturi fără să le ceară, vă rog să încercaţi să evitaţi să oferiţi consultanţă atunci când nu vă este solicitat acest serviciu.

Un sfat nesolicitat, oricât de bine intenţionaţi sunteţi, nu e primit niciodată bine, e privit doar ca un gest nepoliticos şi un amestec nedorit în intimitatea unei alte persoane”, a mai transmis Răzvan Popescu.