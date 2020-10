Volubil, carismatic, empatic, cu o imensă putere de concentrare și de comunicare, Răzvan Popescu este, însă, un timid când vine vorba de femei. O mărturisește chiar el, în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro.

„ N-am fost genul Don Juan, curajos. Am fost foarte timid la capitolul ăsta, adică nu am fost genul cuceritor niciodată . M-am întâlnit cu o colegă de liceu acum ceva ani și zic, că eram puțini băieți, că eram la uman și erau mai multe fete, și-i spun „Din clasă de la noi, era vreo fată căreia îi plăcea de mine?” Și ea îmi zice „Mie îmi plăcea de tine”. Zic, „Ia uite, bă, ce-am ratat! Acum îmi spui?”

Vedeta de la Radio Zu și-a cunoscut soția în urmă cu 10 ani și, înainte de a fi soț și soție au fost iubiți, iar înainte de a fi iubiți au fost prieteni. Și probabil că, dacă nu i-ar fi împins prietenii unul în brațele celuilalt, ar fi rămas în continuare prieteni.

„M-am însurat acum șase ani. Pe soția mea am cunoscut-o prin intermediul unui prieten cu care era colegă de facultate. Ea a terminat Academia Tehnică Militară, este ofițer inginer la Academia Tehnică Militară, specializarea transmisiuni. E deșteapta familiei, cu doctorat făcut în Franța, pe prelucrări de semnale. Niște chestii de astea pe care nu le înțeleg nici după atâția ani.

Și făceam drumeții la munte. Eram într-o gașcă de prieteni cu care mergeam pe munte, făceam tot felul de drumeții. Și mi-a plăcut felul ei relaxat de a vedea lucrurile. Mi-a plăcut că nu era genul ăla de fată prețioasă care imediat vărsa o lacrimă dacă ploua puțin afară și am zis că poate ieși ceva de aici.

Și, din vorbă în vorbă, din întâlnire în întâlnire, până când, la un moment dat, îi zice o prietenă, „Tu nu vezi că băiatului ăsta, lui Răzvan ăsta îi place de tine, îți face curte?” La care ea zicea, „Nu e adevărat, domnule. Stăm noi, așa, de vorbă, ne înțelegem bine. Ce să se uite la mine? Că el are acolo, la televiziune, la radio, are tot felul de fete… Așa povestim noi”. Și, la un moment dat, chiar și-a dat seama, că o altă prietenă i-a zis, „Mă, dar voi, gata, aveți o lună de zile, tot vorbiți, dar nimic, nimic? Că mai are ăsta puțin și-ți face și garduri”. Și atunci ne-am cam dat seama unul cu altul că e timpul să trecem la următorul episod al relației și așa ne-am împreunat.

Am stat vreo patru ani împreună până să ne căsătorim, după care am zis să ne și luăm. Eu sunt adeptul genului ăsta de relație. E important să ne mutăm împreună, să vedem cum ne simțim împreună și după ce ne dăm seama că, în doi, trei ani, ne-am descoperit toate hachițele și toate defectele, pe care toți le-avem. Adică, a sta cu cineva la comun nu e deloc comod. Eu sunt un tip dezordonat, ea poate, la un moment dat, își dădea seama că nu putea să tolereze că eu ajung acasă și îmi arunc tricoul pe unde nimeresc și ea vrea să fie lucrurile ordonate și va trebui să mi le strângă de fiecare dată.

Și-a dat seama că sunt niște defecte pe care le poate tolera. Iar ea e un tipicar nederanjant. De exemplu, are din calitățile tipice feminine, sunt multe momente în care nu e punctuală. Și asta e o chestie tipic feminină, în sensul în care, dacă trebuie să plecăm undeva, să ajungem la o oră fixă, sigur găsește ea ceva de făcut. Chiar s-a supărat pe mine, că am zis la radio odată de treaba asta. Și a zis „Ia uite, domnule, mă faci de râs!”. Și zic, „Domnule, dar nu așa e? Te mai apucă din când în când”. O apucă să ude florile. Sau să spele vasele, e o farfurie în chiuvetă”, a dezvăluit omul de radio.