Un apropiat al președintelui „amenință” cu alegeri anticipate: „Abia aștept”

Vlad Gheorghe, fost membru USR și fondatorul partidului DREPT și susținător al președintelui Nicușor Dan în campania prezidențială din acest an, a notat într-o postare pe pagina sa de Facebook că: „Miroase a anticipate. Și, sincer, abia aștept!”.

Vlad Gheorghe este cunoscut în spațiul public ca „omul de încredere” al lui Nicușor Dan. Și-a arătat susținerea pentru președinte încă de când candida la Primăria București. Iar după anularea primului tur de scrutin din 2024, Vlad Gheorghe a cerut public ca Nicușor Dan să se înscrie în cursa electorală pentru Cotroceni ca independent.

„Omul de încredere” al președintelui, critici la adresa partidelor

Acum , în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern, fondatorul DREPT aduce critici formațiunilor politice vechi din România. „Nu pot controla un președinte care nu le răspunde la comenzi. Nu mai pot dicta reguli, nu mai pot cosmetiza minciuni. Și, mai ales, nu mai pot negocia doar pentru ei.

Așa că fac ce știu mai bine: blochează, sabotează, trag sfori. Totul, ca să oprească orice reformă reală. Că doar n-or să accepte să piardă ei și-ai lor funcții, sporuri, prime, pensii speciale și toate beneficiile pe care și le-au dat singuri în 35 de ani.

Ăștia, și în ceasul al doisprezecelea, își împart banii și puterea într-un stat capturat. Asta negociază de trei săptămâni, de fapt. Nu mai pot ei că avem deficit record, că fug investitorii, că pierdem miliardele „moca” de la UE”, a scrie Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook.

Promisiuni, taxe noi și dispreț

Pe mai departe, el și-a expus părerea față de acțiunile partidelor vechi în relația lor cu cetățenii țări. „Între timp, românii care se trezesc dimineața și se duc la muncă, care plătesc taxe, care mor de nosocomiale în spitale, care sunt dezamăgiți de sistemul de educație și fac zeci de ore în trafic – primesc în schimb doar promisiuni, taxe noi și dispreț. Antreprenorii sunt sufocați, oamenii sunt storși. Firmele de partid? Fac evaziune liniștite. Pentru că nu pățesc nimic”, a mai notat politicianul.

Apoi, Vlad Gheorghe a explicat cum, în viziunea sa, situațiile prezentate de el mai sus nu s-ar mai putea repeta. „România onestă are acum șansa să scape de tot de ei, să scape și de sateliții lor – sanchi, oameni noi – ăia care n-au trecut deja la PSD pe față. Cum? Luptând pentru speranță, pentru schimbare, cum am făcut-o și pe 18 mai. Nu există eroi și un singur om nu e de ajuns. Doar împreună scăpăm de căpușele care sug sângele României oneste de trei decenii. Definitiv”.

Jocul și regulele sale

„Omul de încredere” al președintelui Nicușor Dan adaugă faptul că, după alegerile din 18 mai, cetățenii au transmis un mesaj către politicieni. România onestă le-a spus: AJUNGE. Aproape 12 milioane de români au votat pentru o altă direcție”, a mai notat el.

În acest sens, Vlad Gheorghe găsește acum necesară „mișcare reformatoare autentică”, pe care o descrie ca „o forță curată, hotărâtă și solidară cu un președinte care vrea cu adevărat să schimbe regulile jocului”.

Urmează alegeri anticipate?

Iar apoi, fondatorul DREPT a transmis că, prin alegeri anticipate, cetățenii au posibilitatea să-i scoată din Parlament „pe cei care și-au făcut viața pentru ei și și-au bătut joc de oameni”. Vlad Gheorghe anunță altfel că se va implica în posibilele viitoare alegeri anticipate din țară ca parte a „noii construcții”.

„Dacă chiar asta vor partidele tradiționale, atunci am un singur lucru să le spun: ABIA AȘTEPT! Dacă urmează alegeri, vom fi acolo. Cu fruntea sus. Cu vocea celor care nu mai vor să fie furați, mințiți, batjocoriți. Este timpul să-i scoatem din Parlament pe cei care și-au făcut viața pentru ei și și-au bătut joc de oameni. România nu are nevoie de un nou blat. Are nevoie de o nouă construcție. Iar noi suntem gata”, conchide Vlad Gheorghe.

Vlad Gheorghe a fost un aliat și colaborator apropiat al lui Nicușor Dan. Cei doi au făcut parte din aceeași echipă încă de pe vremea activismului civic, prin participarea în cadrul Asociației „Salvați Bucureștiul”. După aceea, au colaborat în proiecte politice ulterioare.