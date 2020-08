Deși a fost editor-invitat pentru ediția care s-a epuizat cel mai rapid de la chișcurile de ziare, Meghan Markle a fost lăsată pe dinafara topului celor mai puternice femei din lume de revista Vogue.

În schimb, „adversara” sa, Regina Elisabeta a doua a Marii Britanii a fost inclusă de editorii reviste în lista „Top 25 Most Powerful Women”, pentru că a fost o sursă de sprijin pentru poporul său în criza provocată de coronavirus. Regina este lăudată pentru discursul adresat națiunii în aprilie, când țara sa era crunt lovită de pandemie.

În articolul de prezentare a listei din acest an, revista Vogue spune că topul din acest an cuprinde femeile momentului, cele care ne-au condus în acest an prin clarviziune, putere și calm”.

„Chiar și în 2020, un an plin de incertitudini pentru Familia regală în alte privințe, Regina a rămas o sursă unică de consolare și sprijin pentru poporul său.

Iată lista celor 25 de femei puternice ale Lumii:

Emily Maitlis – jurnalistă Liza Bilal and Naomi Smith – activiste Black Lives Matter Maria Balshaw – directoarea Tate gallery Munroe Bergdorf – model și activistă Dawn Butler – parlamentar al Partidului Laburist Michaela Coel – scriitor și actriță Pippa Crerar – jurnalistă Daisy Edgar-Jones – actriță – „Normal People” Bernardine Evaristo – autoarea „Girl, Woman, Other” Dr Jenny Harries – director medical Professor Sarah Gilbert – vaccinolog Steph Houghton – fotbalistă Nicole Jacobs – comisar pentru abuzuri conjugale Asma Khan – chef Rosh Mahtani – designer Frances O’Grady – Secretar General al Trades Union Congress Florence Pugh – actriță Regina Anne Mensah – vicepreședinte al unei serii originale a Netflix Emma Revie – CEO al băncii de alimente The Trussell Trust Rihanna – muzician și femeie de afaceri Caroline Rush – CEO a British Fashion Council June Sarpong – Director of Creative Diversity la BBC Silvana Tenreyro – economist Charlotte Tilbury – femeie de afaceri

Regina este singura dintre membrii Familie regale care apare în lista „Top 25 Most Powerful Women” a Vogue din acest an.

Iar anul 2020 este primul de la căsătoria cu Prințul William în care Meghan Markle nu apare în acest top.