Ducele și Ducesa de Sussex au adoptat un labrador negru în anul 2018, la scurt timp după ce s-au căsătorit. Aceștia nu au dezvăluit niciodată numele cățelului.

Conform unui extras din cartea „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, scrisă de Omid Scobie și Carolyn Durand, numele labradorului are mai multe semnificații speciale.

Un motiv important în decizia luată de cei doi este că numele reprezintă moneda actuală din Botswana, loc în care Prințul Harry a invitat-o pe Meghan la prima lor întâlnire, în 2016.

Citiți articolul integral în Rețete și vedete.