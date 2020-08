Imaginile în care actriţa americană îşi arată sânii de aproape sau corpul în toată splendoarea erau urcate pe Instagram. Pe vechiul cont de Instagram…

Acele dovezi ale spiritului mai libertin al actriţei încă circulă pe Internet, cu toate că vechiul cont de Instagram nu mai există…

În cele din urmă, Harry şi Meghan și-au făcut un cont comun de Instagram, Sussex Royal, unde fanii lor aflat informaţii înainte ca ei să iasă din Familia Regală Britanică.

Odată ce l-a cunoscut pe Prinţul Harry, Meghan Markle a fost nevoită să renunţe la imaginile în care trimitea bărbaţilor fel şi fel de semnale numai de ea ştiute.

Americana a ajuns la concluzia că pozele provocatoare nu cadrau deloc bine cu imaginea celei care este astăzi, adică Ducesă de Sussex şi soţia Prinţului Harry.

Altfel, ea a împlinit 39 de ani pe 4 august, dar nu a organizat o mare petrecere, ci a celebrat într-un cadru restrâns, alături de familie şi câţiva prieteni.

Totuşi, Meghan a avut parte de o mare surpriză din partea feţelor regale cărora le-a întors spatele chiar la începutul acestui an.

Regina Elisabeta a II-a i-a transmis o urare pe Instagra, în ciuda răcelii survenite când ea şi Harry au renunţat la statutul de membri seniori ai Familiei Regale.

Gestul are o importanţă deosebită, mai ales că la 11 august va fi lansată biografia Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family.

Cartea scrisă de Carolyn Durrand și Omid Scobie conţine, printre altele, mai multe dezvăluiri despre culisele ieşirii celor doi din Familia Regală.

Decizia luată la acea vreme de fostul cuplu regal a şocat-o pe Regina Elisabeta a II-a şi a produs o reacţie asemănătoare şi în rândul celorlalte feţe regale.

Chiar şi aşa, Meghan Markle a primit aceleaşi urări pe Instagram şi din partea cuplului Kate Middleton-Prințul William. Şi Prințul Charles i-a trimis un mesaj similar.

Potrivit unui expert regal, aceste reacţii ascund mai mult decât ceea ce se poate vedea la prima vedere: clasicele amabilităţi formale în astfel de ocazii.

Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty, a subliniat că Regina a realizat „cât de sensibilă este Meghan”, astfel că a reacţionat în consecinţă.

„Sunt sigură că prima reacție a lui Meghan va fi «uau, ce gest drăguț», dar apoi, mai târziu, ar putea considera că este doar o parte a mașinăriei regale pe care ea și Harry o urăsc atât de mult”, a încheiat Seward.

sursa: Daily Star