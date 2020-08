Cu toate că Meghan și Herry au decis să se retragă din Familia regală, pe contul oficial de Instagram al Familiei Regale a fost postată o fotografie cu Regina și cu Meghan Markle, făcută în 2018, de la primul eveniment oficial la care au participat împreună, scrie DailyMail.

„Îi dorim Ducesei de Sussex la mulți ani și o aniversare fericită!”, a fost mesajul care a însoțit fotografia.

După ce au decis să se retragă din Familia regală, prințul Harry și Meghan s-au mutat în America, alături de fiul lor de un an și două luni, la doar câteva săptâmâni după ce pandemia a obligat întreaga planetă să intre în izolare.

Meghan și Harry au stârnit hohote de râs în rândul internauților din România

Ducele și ducesa de Sussex au adoptat un 2018 Labrador negru, la scurt timp după ce s-au căsătorit, dar nu au dezvăluit niciodată, cu adevărat, numele câinelui.

Cu toate acestea, potrivit People, care citează un extras din noua carte Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family de jurnaliștii regali Omid Scobie și Carolyn Durand, numele câinelui are o varietate de sensuri speciale. pentru cuplu. Nu și pentru români, pentru care înseamnă în termeni bulevardieri, organul genital masculin.

Potrivit site-ului, cuplul a decis numele respectiv, deoarece este moneda oficială a Botswana, care este locul în care prințul Harry a luat-o pe Meghan pentru prima dată când au început să întâlnească în 2016. Același nume il poartă și o cunoscută stațiune de pe litoralul croat, din Regiunea Istria, numit de italieni Pola.

Pe lângă faptul că amintește cuplului locația celei de-a treia date și a muncii lor importante de conservare, numele înseamnă și „ploaie” în Setswana, limba vorbită în zonă și este folosit pentru a dorește bine altora, deoarece ploaia este rară și foarte valoroasă în Botswana.

Numele câinelui adoptat al cuplului a fost dezvăluit după ce Meghan a spus anterior, în 2018, că oamenii au „greșit numele lui”, dar nu au explicat cu adevărat care este cel pe care și ea și Harry l-au ales.

La vremea respectivă, s-a afirmat inexact că cuplul și-a numit noul câine Oz.